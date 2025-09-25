Últimas Noticias
Se quedó en el camino: el 1x1 de la derrota de Alianza Lima ante U. de Chile para quedar eliminado de la Sudamericana

Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana.
Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana. | Fuente: EFE | Fotógrafo: HernᮠContreras
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima no jugó al mismo nivel que nos tenia acostumbrado a nivel internacional, pero sí muy parecido al de Liga1. A continuación, el 1x1 de la derrota ante la Universidad de Chile.

Se acabó el sueño. Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante la Universidad de Chile en uno de los peores partidos del cuadro de La Victoria a nivel internacional.

El nivel mostrado por el equipo de 'Pipo' Gorosito estuvo muy lejos que lo que nos tenía acostumbrado a nivel continental, pero muy cerca de lo reflejado en la Liga1: un conjunto con muchas dudas defensivas (cuando no están los titulares), con poca generación de juego y nulo aprovechamiento de ocasiones de gol.

Señalar a un jugador directamente es injusto. Todos jugaron mal, salvo algunas excepciones en ciertos pasajes del partido. Pero, lo cierto es que sí hay futbolistas que no vienen teniendo un buen nivel, y esto se vio en Coquimbo.

A continuación, el 1x1 de la derrota de Alianza Lima ante Universidad de Chile.


El 1x1 de la derrota de Alianza Lima ante U. de Chile en la Copa Sudamericana

Guillermo Viscarra: Tuvo una noche tranquila, a pesar de los goles. Realizó un par de atajadas, en el segundo tiempo, que pudieron ampliar el marcador para U. de Chile.

Guillermo Enrique: Fue no de los peores encuentros del lateral derecho. Intentó llegar al arco contrario, pero sin éxito. Además, no estuvo bien en la marca.

Gianfranco Chávez: Le costó una enormidad el partido. Salió en la foto de la primera anotación. 

Renzo Garcés: Fue el mejor de Alianza Lima. Ayudó a Chávez en las coberturas y, muchas veces, llegó hasta la zona de Enrique para evitar ataques de U. de Chile.

Miguel Trauco: Estuvo más preocupado en defensa que en ataque. Intentó buscar a los atacantes y en algunas ocasiones lo logró, pero no se pudieron concretar.

Fernando Gaibor: Fue el mejor del primer tiempo.  Buscó el balón en cualquier momento y se intentó juntar con los atacantes. Además, ayudó en la defensa.

Alessandro Burlamaqui: Le costó el primer tiempo. De hecho, recibió una tarjeta amarilla que lo condicionó, por lo que tuvo que ser sacado en el segundo tiempo.

Sergio Peña: Tuvo un cotejo discreto. No estuvo sólido en la labor defensiva ni claro en la generación de juego.

Eryc Castillo: Tuvo un primer tiempo discreto, pero el segundo mejoró y logró anotar el descuento.

Alan Cantero: No tuvo un buen partido. Estuvo muy estacionado por el sector derecho y generó pocas jugadas de peligro.

Hernán Barcos: El atacante intentó por todo el frente de ataque, pero no pudo superar a los defensas. Estuvo bien controlado. Salió en el segundo tiempo.



