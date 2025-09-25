Se quedó en el camino: el 1x1 de la derrota de Alianza Lima ante U. de Chile para quedar eliminado de la Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se acabó el sueño. Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante la Universidad de Chile en uno de los peores partidos del cuadro de La Victoria a nivel internacional.

El nivel mostrado por el equipo de 'Pipo' Gorosito estuvo muy lejos que lo que nos tenía acostumbrado a nivel continental, pero muy cerca de lo reflejado en la Liga1: un conjunto con muchas dudas defensivas (cuando no están los titulares), con poca generación de juego y nulo aprovechamiento de ocasiones de gol.

Señalar a un jugador directamente es injusto. Todos jugaron mal, salvo algunas excepciones en ciertos pasajes del partido. Pero, lo cierto es que sí hay futbolistas que no vienen teniendo un buen nivel, y esto se vio en Coquimbo.

A continuación, el 1x1 de la derrota de Alianza Lima ante Universidad de Chile.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

El 1x1 de la derrota de Alianza Lima ante U. de Chile en la Copa Sudamericana

Guillermo Viscarra: Tuvo una noche tranquila, a pesar de los goles. Realizó un par de atajadas, en el segundo tiempo, que pudieron ampliar el marcador para U. de Chile.

Guillermo Enrique: Fue no de los peores encuentros del lateral derecho. Intentó llegar al arco contrario, pero sin éxito. Además, no estuvo bien en la marca.

Gianfranco Chávez: Le costó una enormidad el partido. Salió en la foto de la primera anotación.

Renzo Garcés: Fue el mejor de Alianza Lima. Ayudó a Chávez en las coberturas y, muchas veces, llegó hasta la zona de Enrique para evitar ataques de U. de Chile.

Miguel Trauco: Estuvo más preocupado en defensa que en ataque. Intentó buscar a los atacantes y en algunas ocasiones lo logró, pero no se pudieron concretar.

Fernando Gaibor: Fue el mejor del primer tiempo. Buscó el balón en cualquier momento y se intentó juntar con los atacantes. Además, ayudó en la defensa.

Alessandro Burlamaqui: Le costó el primer tiempo. De hecho, recibió una tarjeta amarilla que lo condicionó, por lo que tuvo que ser sacado en el segundo tiempo.

Sergio Peña: Tuvo un cotejo discreto. No estuvo sólido en la labor defensiva ni claro en la generación de juego.

Eryc Castillo: Tuvo un primer tiempo discreto, pero el segundo mejoró y logró anotar el descuento.

Alan Cantero: No tuvo un buen partido. Estuvo muy estacionado por el sector derecho y generó pocas jugadas de peligro.

Hernán Barcos: El atacante intentó por todo el frente de ataque, pero no pudo superar a los defensas. Estuvo bien controlado. Salió en el segundo tiempo.





