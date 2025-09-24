Últimas Noticias
Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO: partidazo en Coquimbo por vuelta de cuartos de Copa Sudamericana 2025

Señal de partido, Alianza Lima vs U de Chile por la Sudamericana.
Señal de partido, Alianza Lima vs U de Chile por la Sudamericana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alianza Lima va por la hazaña contra la U. de Chile como visitante para alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima vs. U de Chile se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La ida entre Alianza y la tienda de la Universidad de Chile quedó igualada a cero en la capital peruana, por lo que si el empate se mantiene a lo largo de los 90 minutos reglamentarios iremos a la tanda de penales.

Hay que tener en cuenta que la revancha de Alianza Lima contra el 'Romántico viajero' será sin público en territorio chileno. Y es que la Conmebol aplicó una dura sanción por los hechos violentos en los octavos contra Independiente en la ciudad de Avellaneda.

"Estamos tranquilos y ahora toca pensar en el jueves. Siempre es importante tener a todos los jugadores disponibles y esperamos hacer un gran partido. Estamos convencidos de lo que podemos y debemos hacer", sostuvo el delantero Hernán Barcos en la previa.

¿Cómo llegan Alianza Lima y la U de Chile a la vuelta en Coquimbo en los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

Los blanquiazules vienen de golear 4-0 a Comerciantes Unidos por la Liga1. En tanto, el último cotejo del club chileno fue la ida que quedó 0-0

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U de Chile en vivo en Coquimbo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo). El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores, pero el enfrentamiento será sin público.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U de Chile en vivo en Coquimbo por cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido U de Chile vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido U de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido U de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido U de Chile vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido U de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido U de Chile vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido U de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido U de Chile vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido U de Chile vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido U de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs U de Chile en vivo en Coquimbo?

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido vía D Sports y DGO. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 y 730 AM, además que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs U de Chile: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Alianza Lima vs U de Chile: lo que pagan las casas de apuestas

Casa de apuestasU de ChileEmpateAlianza
Apuesta Total1.833.404.75
Betsson1.823.354.25
Betano1.833.404.75
Bet3651.803.604.50
Inkabet1.823.354.25
Doradobet1.813.405.00
Tinbet1.773.554.90

Alianza Lima U. de Chile Copa Sudamericana

