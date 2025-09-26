Lamento en Alianza Lima: Pablo Ceppelini apunta que la U. de Chile era "totalmente accesible"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pesar blanquiazul. El camino de Alianza Lima se acabó en la Copa Sudamericana al caer en los cuartos de final contra la Universidad de Chile (global de 2-1 en el ida y vuelta).

En la ciudad de Coquimbo, Alianza Lima lo peleó hasta donde pudo, pero el cuadro peruano se terminó yendo con las manos vacías.

Pablo Ceppelini, volante que entró en el segundo tiempo, mostró su lamento luego de la derrota contra el elenco chileno, lo cual desembocó a la eliminación aliancista del torneo continental.

"La verdad que hay una sensación de tristeza. Nos duele haber quedado fuera, pero estoy orgulloso de este equipo y plantel", indicó el mediocampista de Alianza en rueda de prensa.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Lo que dejó el Alianza contra la U. de Chile

Pese a quedar fuera de carrera, el jugador blanquiazul resaltó lo que hicieron a lo largo de temporada internacional, incluyendo la Libertadores.

"Cuando empezamos el viaje a Paraguay, todos nos daban por muertos, que íbamos a quedar afuera con Boca. Mira adónde llegamos. Pero duele, deberíamos haber ido a buscarlo un poco más, y esta clase de partidos se definen por detalles. Lo terminamos pagando caro", apuntó.

Luego, consideró que, en el papel, Alianza Lima era el favorito para meterse a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

"Hemos hecho buenos partidos de visitante. Era un equipo (la U. de Chile) totalmente accesible para pasar y, obvio que tienen un buen juego, funcionamiento; pero todo estaba dado para que pasemos. No lo supimos aprovechar", añadió Ceppelini.

Finalmente, agregó que "los primeros minutos del primer y segundo tiempo entramos un poco dormidos, cosa que no puede pasar en estas instancias. En casa, también sufrimos una expulsión y lo pagamos caro. Esto es fútbol".

Alianza Lima en el corto plazo

Alianza Lima próximamente se enfocará al 100 % en lo que queda de campaña en el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

El domingo, 28 de septiembre, visita a Cienciano en la altura del Cusco. Los íntimos son quintos en la tabla de posiciones, con 15 puntos, a seis del líder, Universitario de Deportes.