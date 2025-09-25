Cecilio Waterman se reencontró con Hernán Barcos y alentará a Alianza Lima en duelo ante Universidad de Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Llegó el día del enfrentamiento entre Alianza Lima contra Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El pase a las 'semis' se definirá en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, tras el 0-0 en el compromiso de ida en Matute.

En la antesala del partido, los jugadores de Alianza recibieron la visita del delantero panameño Cecilio Waterman que llegó al hotel de concentración, en donde se encuentra el plantel que dirige el argentino Néstor Gorosito.

Waterman, que jugó en Alianza en 2024, se reencontró con Hernán Barcos y Renzo Garcés, que mostraron su alegría por volver a su excompañero que ahora milita en Coquimbo Unido de la liga chilena.

"Linda visita de Cecilio Waterman", fue el breve comentario de Barcos, que fue acompañada de una foto con Garcés y Waterman.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

¿Cómo ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de DSports y DGO. RPP te lo lleva en radio en los 89.7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.