Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo: ¿a qué hora juega en Coquimbo y cómo ver la vuelta de Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima no pudo en casa y empató 0-0 ante Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro blanquiazul jugó un buen primer tiempo e incluso le anularon gol, pero el tanto del ecuatoriano Fernando Gaibor fue anulado por una mano de Kevin Quevedo. A Alianza y Universidad de Chile solo les sirve ganar para clasificar directamente a las semifinales de Copa Sudamericana. Si los 90 minutos de juego finaliza en empate, el clasificado se decidirá por lanzamiento de penales.

Alianza Lima vs U de Chile: altas y bajas en Coquimbo para la vuelta en cuartos de Copa Sudamericana 2025



Alianza no podrá contar con Carlos Zambrano, que terminó expulsado en el partido de ida en Matute. En cambio, sí contaría con la vuelta de Paolo Guerrero.

'U' de Chile tendrá la sensible baja del uno de sus grandes referentes: el mundialista Marcelo Díaz.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo en Coquimbo por la Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m. En Argentina, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En Ecuador, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

En Chile , el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m. En Bolivia, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

¿Cómo ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs 'U' de Chile: Alineaciones posibles

Alianza: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

'U' de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

