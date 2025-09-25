Se les fue de las manos: hinchas de la U. de Chile provocaron incendio en banderazo previo a partido ante Alianza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No hay que esperar más. Este jueves, Alianza Lima visita a la Universidad de Chile en lo que será un partido por la vuelta de cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025.

Debido a una sanción de Conmebol, el cotejo de la U. de Chile frente a Alianza -en la ciudad de Coquimbo- será a puertas cerradas. Sin embargo, esto no fue impedimento para que los hinchas del 'Romántico viajero' apoyen a su equipo en la previa.

Un grupo de fanáticos del cuadro chileno fueron al hotel de concentración de su equipo en La Serena para el popular 'banderazo', todo para apoyar a los suyos en el cotejo contra Alianza Lima.

Así fue parte del banderazo de los hinchas de la U de Chile. | Fuente: @labandaastete

El banderazo previo al Alianza vs U. de Chile

No obstante, esto no se desarrolló de la mejor manera. Resulta que si bien se prendieron bengalas, árboles en el exterior del hotel fueron afectados.

En imágenes compartidas en redes sociales, al igual que en medios chilenos, se dio cuenta de un incendio provocado por los hinchas que club que dirige el director técnico Gustavo Álvarez.

"El uso de pirotecnia es lo que habría generado un siniestro en la zona de arbustos contiguo a la avenida Francisco de Aguirre, donde está ubicado el Hotel Diego de Almagro, en la capital de la región de Coquimbo", es lo que indica, por ejemplo, La Tercera.

Además, se añade que tanto bomberos como Carabineros tuvieron que llegar al lugar para que este hecho no llegue a mayores. También, agregan que se dieron incidentes violentos entre la barra de la U. de Chile y la fuerza policial, todo antes de jugar ante Alianza Lima.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs. U de Chile en Coquimbo?

El partido de Alianza Lima contra la U. de Chile será transmitido vía DSports y DGO. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 y 730 AM, además que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.