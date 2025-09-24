Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45

Julio César Uribe nombró a sus dos candidatos para dirigir a la Selección: "Tienen la decencia, los valores y la experiencia"

Julio César Uribe nombró a sus dos candidatos para dirigir a la Selección
Julio César Uribe nombró a sus dos candidatos para dirigir a la Selección | Fuente: EFE | Fotógrafo: EFE
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Hay varios técnicos peruanos que tienen la capacidad y la decencia para poder guiar nuestro destino y con grandes probabilidades de éxito", aseguró Julio César Uribe en entrevista en exclusiva con RPP.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nombró a sus candidatos. Julio César Uribe, director general de Fútbol de Sporting Cristal, aseguró que los técnicos peruanos están capacitados para dirigir a la Selección. 

En entrevista en exclusiva con Fútbol como cancha, el extécnico indicó que Roberto Mosquera y Roberto Arrelucea tienen la decencia y la experiencia para tomar el mando de la Blanquirroja. 

"Hay varios técnicos peruanos que tienen la capacidad y la decencia para poder guiar nuestro destino y con grandes probabilidades de éxito. Conocen el concepto, son decentes, son internacionales, han tenido lindas experiencias y, sobre todo, son lindas personas", indicó en un primer momento.

"(Roberto Mosquera) y Roberto Arrelucea. Saben lo que es la lucha, saben lo que es el sufrimiento, tienen la decencia, tienen valores, conocen los conceptos y merecen su oportunidad", finalizó.

Julio César Uribe y sus dos candidatos para la Selección Peruana
Julio César Uribe y sus dos candidatos para la Selección Peruana | Fuente: RPP
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Julio César Uribe y la actualidad de Sporting Cristal

Por otro lado, Julio César Uribe habló sobre la actualidad de Sporting Cristal. El dirigente aclaró que aún quedan 24 puntos por disputarse y que el equipo peleará por obtener el campeonato.

"Nos quedan 24 puntos por disputar y no se ha pensado en renunciar en ser campeón. Hay una desventaja y vamos a pelear lo que queda como corresponde. No es un tema de actitud, del grupo que esté partido. Es un tema de resultado", sostuvo en un inicio.

"El partido ante Cusco pocos equipos le hacen dos goles allá y terminamos perdiendo. Ante UTC, se corrobora la generación de fútbol, pero no se encuentra el resultado", complementó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Julio César Uribe video videos videos mas vistos

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA