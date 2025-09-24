Julio César Uribe nombró a sus dos candidatos para dirigir a la Selección: "Tienen la decencia, los valores y la experiencia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nombró a sus candidatos. Julio César Uribe, director general de Fútbol de Sporting Cristal, aseguró que los técnicos peruanos están capacitados para dirigir a la Selección.

En entrevista en exclusiva con Fútbol como cancha, el extécnico indicó que Roberto Mosquera y Roberto Arrelucea tienen la decencia y la experiencia para tomar el mando de la Blanquirroja.

"Hay varios técnicos peruanos que tienen la capacidad y la decencia para poder guiar nuestro destino y con grandes probabilidades de éxito. Conocen el concepto, son decentes, son internacionales, han tenido lindas experiencias y, sobre todo, son lindas personas", indicó en un primer momento.

"(Roberto Mosquera) y Roberto Arrelucea. Saben lo que es la lucha, saben lo que es el sufrimiento, tienen la decencia, tienen valores, conocen los conceptos y merecen su oportunidad", finalizó.

Julio César Uribe y sus dos candidatos para la Selección Peruana | Fuente: RPP

Julio César Uribe y la actualidad de Sporting Cristal

Por otro lado, Julio César Uribe habló sobre la actualidad de Sporting Cristal. El dirigente aclaró que aún quedan 24 puntos por disputarse y que el equipo peleará por obtener el campeonato.

"Nos quedan 24 puntos por disputar y no se ha pensado en renunciar en ser campeón. Hay una desventaja y vamos a pelear lo que queda como corresponde. No es un tema de actitud, del grupo que esté partido. Es un tema de resultado", sostuvo en un inicio.

"El partido ante Cusco pocos equipos le hacen dos goles allá y terminamos perdiendo. Ante UTC, se corrobora la generación de fútbol, pero no se encuentra el resultado", complementó.

