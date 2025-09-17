En U. de Chile calientan su visita a Alianza: DT Álvarez recordó sus "gratos recuerdos" previo al duelo en Matute

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A solo un día de un duelo vital. Alianza Lima, este jueves, va a recibir en Matute a la Universidad de Chile en lo que será la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Al frente, Alianza Lima tendrá a un cuadro de la U. de Chile que actualmente es dirigido por el director técnico Gustavo Álvarez. Justamente, el entrenador tiene pasado en el fútbol peruano en Sport Boys y Atlético Grau, y a su llegada a la capital nacional comentó al respecto.

"Me gusta mucho (el país). Gratos recuerdos porque uno recuerda los lugares por cómo lo trataron. Me han tratado muy bien y estoy gratamente agradecido", remarcó el DT de la U. de Chile en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La palabra del técnico de la U. de Chile

Luego, al estratega se le consultó respecto a verse las caras contra la escuadra blanquiazul que dirige Néstor 'Pipo' Gorosito.

"Estamos bien. Es un partido complicado en una llave ida y vuelta con un rival que hace las cosas bien tanto a nivel local como internacional. Para ganar hay que jugar bien y tenemos que superar a un buen rival", indicó.

Por último, evitó declarar respecto al castigo que Conmebol le aplicó a la U. de Chile. Hay que recordar que el 'Romántico viajero' jugará la vuelta contra Alianza Lima sin público y fuera de Santiago, luego de los hechos violentos contra Independiente en la ciudad de Avellaneda.

"De la sanción no hay que hablar más. Hay que hablar de fútbol y yo menos. Me encuentro 100 % enfocado en mi equipo", añadió.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

El Alianza Lima vs U. de Chile podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe. RPP, además, lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM.