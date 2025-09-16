Últimas Noticias
Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo: ¿a qué hora juegan en Matute y dónde ver los cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Guía de TV de Alianza Lima vs Universidad de Chile.
Guía de TV de Alianza Lima vs Universidad de Chile.
José Luis Blanco Pagán

José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima volverá a las canchas a nivel internacional cuando reciba a la 'U' de Chile por la Copa Sudamericana.

El estadio Alejandro Villanueva será el escenario del primer encuentro entre Alianza Lima vs Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo dirigido por Néstor Gorosito espera alargar su buena campaña a nivel internacional tras superar en las últimas eliminatorias a Universidad Católica de Ecuador y Gremio de Brasil.

Alianza Lima vs 'U' de Chile: ¿Cómo llegan a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima llega a esta eliminatorias tras superar a Universidad Católica de Ecuador. En el plano local perdió 4-3 ante Deportivo Garcilaso.

Por su parte, 'U' de Chile clasificó a esta instancia tras el fallo de la Conmebol, mientras que en la liga chilena goleó 3-0 a Colo Colo en la Supercopa de Chile.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs 'U' de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 34 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 2:30 a.m. (19 de septiembre)

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

El Alianza Lima vs 'U' de Chile podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.

Alianza Lima vs 'U' de Chile: Alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; César Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Alan Cantero, Hernán Barcos, Eryc Castillo.

'U' de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.


Alianza Lima vs 'U' de Chile: Últimos resultados

'U' de Chile 2-0 Alianza Lima

'U' de Chile 2-2 Alianza Lima

Alianza Lima 0-1 'U' de Chile

Alianza Lima 'U' de Chile Copa Sudamericana Copa Sudamericana 2025

