Alianza Lima no se guarda nada: su lista de convocados para el partido clave contra U. de Chile en Matute

Alianza Lima va con todo. Este jueves (7:30 p.m. horario peruano), en condición de local, el equipo que dirige Néstor Gorosito recibe a la Universidad de Chile por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En Alianza Lima, más allá que no anda muy bien en la Liga1 Te Apuesto, en la Copa Sudamericana da que hablar. Ya está entre los ocho mejores clubes y contra la U. de Chile tiene lo mejor disponible para buscar los tres puntos en Matute.

Es así que el DT 'Pipo' Gorosito dio su lista de convocados para lo que será el cotejo de Alianza frente al popular 'Romántico viajero'.

𝑪𝑶𝑵𝑽𝑶𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺. 📋✍🏾



Esta es la lista de jugadores convocados para el partido ante @udechile en casa este jueves 18/09 por los 𝒄𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 de la @Sudamericana. #ConAlianzaSiempre #ReafirmaTuLeALtad#VamosPorMás pic.twitter.com/NlbiHPw5oM — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 16, 2025

Alianza y el objetivo de vencer a la U. de Chile

En lo que tiene que ver con los porteros, el cuadro de La Victoria citó a Angelo Campos y Guillermo Viscarra.

En tanto, pasando a los defensas, se encuentran Marco Huamán, Guillermo Enrique, Miguel Trauco, Ricardo Lagos, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez y Renzo Garcés.

Además, pasando a los volantes, Alianza Lima cuenta con Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, Pablo Ceppelini, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña y Piero Cari.

Por último, pero no menos importante, sus hombres de ataque son Alan Cantero, Matías Succar, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Gaspar Gentile, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

El Alianza Lima vs U. de Chile podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.

Posibles alineaciones del Alianza Lima contra U. de Chile

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Alan Cantero, Hernán Barcos, Eryc Castillo.

U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.