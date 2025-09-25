Cambio de última hora: Alan Cantero entra en once en reemplazo de jugador clave de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima se jugará la vida este jueves cuando enfrente a Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En la ida empataron 0-0 en Matute y por eso en el Estadio de Coquimbo se decidirá su pase a las 'semis' de la competencia.

El entrenador argentino Néstor Gorosito afinó detalles de cara a su once titular y RPP pudo conocer que decidió la inclusión de Alan Cantero, que arrancará las acciones del partido que dirigirá el colombiano Carlos Betancur.

Cantero será colocado por el extremo izquierdo en lugar de Kevin Quevedo, que no se encuentra en su mejor momento físico.

El atacante argentino jugará en la línea ofensiva de Alianza junto al extremo derecho Eryc Castillo y el centrodelantero Hernán Barcos, que es la carta de gol del único club peruano en torneo internacional de Conmebol.

El once de Alianza es el siguiente: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

¿Cómo ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de DSports y DGO. RPP te lo lleva en radio en los 89.7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.