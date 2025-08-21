Club Universidad de Chile tras caos en Argentina: “Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El club de fútbol Universidad de Chile emitió un comunicado la noche del miércoles en el que condenaron la violencia ocurrida en el estadio Libertadores de América, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, durante el partido que disputaban con Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, el club chileno se refirió a la cancelación del encuentro por parte de Conmebol y dijeron estar a la espera de la resolución de la instancia correspondiente.

No obstante, añadieron que ello pasa a segundo plano debido a lo ocurrido e indicaron también que la principal preocupación que tienen es conoce sobre el estado de los hinchas chilenos que fueron “agredidos brutalmente” en el estadio del club de avellaneda.

La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente.



Caos en tribunas del estadio Libertadores de América

El partido por la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido avanzado el primer tiempo, con empate 1-1 en el marcador, a causa de los sangrientos enfrentamientos entre los radicales de ambos clubes.

De momento, no existen cifras claras de víctimas, que se apuntan numerosas, y tampoco de detenidos, aunque varios medios señalan que son cientos los seguidores de ambos equipos arrestados, de los que unos 300 serían chilenos.

Conmebol, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó que el choque fue suspendido por "falta de garantías de seguridad" y anunció que abrirá una detalla investigación sobre lo ocurrido para aplicar el castigo que corresponda.

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado".