¿Será Lima? Conmebol anunció cambio de escenario para la final de la Copa Sudamericana

Conmebol dio a conocer que la final de la Copa Sudamericana ya no se disputará en Santa Cruz, Bolivia.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó el cambio de sede para la final de la Copa Sudamericana.
A través de un comunicado emitido en su página web, la entidad informó que decidió que el partido decisivo por el torneo continental ya no se dispute en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra.
