Alianza Lima vs 'U' de Chile: los precios y dónde comprar entradas para la ida en Matute por cuartos de Copa Sudamericana

Alianza Lima continúa entrenando de cara al reinicio de la Liga1, aunque su mayor atención lo deposita en la Copa Sudamericana 2025, certamen en la cual destacó con buenas actuaciones hasta llegar a los cuartos de final, instancia que tendrá a Universidad de Chile como su próximo rival.

Este martes, el cuadro blanquiazul ya comenzó a pensar en la siguiente ronda tras anunciar el arranque de la venta preferencial de entradas del partido que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

"Es momento de demostrar que somos enormes. Arrancamos la venta preferencial", fue el mensaje de Alianza.

Las entradas para este compromiso van desde los 59.90 soles y será Joinnus la plataforma para adquirir las entradas.

Alianza clasificó a los cuartos de final de la Sudamericanas tras eliminar a Gremio de Brasil y Universidad de Católica de Ecuador.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs 'U' de Chile

Fecha: 18 de septiembre

Hora: 7:30 p.m. hora peruana

Estadio: Matute

Vuelta

U de Chile vs Alianza Lima