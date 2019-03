Municipal vs. Colón de Santa Fe por la Copa Sudamericana | Fuente: Difusión

Tras robarle un empate en el último minuto a Alianza Lima por la Liga 1, Deportivo Municipal ahora tiene que enfocarse en su debut en la Copa Sudamericana 2019. El cuadro edil le toca enfrentar a Colón de Santa Fe.

¿Qué día debuta Deportivo Municipal en la Copa Sudamericana?

Municipal vs. Colón de Santa Fe se enfrentarán este martes 19 de marzo en el Estadio Nacional, a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana/en Argentina el reloj marcará las 9:30 p.m.)

¿Qué canal transmitirá el partido por la Sudamericana?

Los partidos de la Copa Sudamericana han sido adquiridos por DirecTV Sports (610 de DirecTv). El duelo entre ediles y argentinos será dirigido por Braulio Machado de Brasil. Si no estás cerca de una TV o no estás adquirido los servicos de la cadena, no te preocupes. RPP Noticias en su plataforma radial y digital seguirá minuto a minuto el encuentro entre Municipal y Colón de Santa Fe.

¿Cuánto cuestan las entradas del partido entre Municipal y Colón de Sante Fe?



Las entradas ya están a la venta y lo puedes adquirir a través de Joinnus. Se han habilitado dos tribunas: oriente (40 soles) y occidente (70 soles). Los niños y adulto mayor (+ 60 años) cuesta 10 soles. Así que no hay motivo para no acompañar a los ediles en su debut en la Copa Sudamericana.