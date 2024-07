¿Dónde ver LDU Quito vs Always Ready EN VIVO por los playoffs de la Copa Sudamericana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Always Ready y LDU Quito se enfrentarán este jueves por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¿Dónde se podrá ver el cotejo EN VIVO?

El partido se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

¿Cómo llegan LDU Quito y Always Ready a los playoffs de Copa Sudamericana 2024?

Con una plantilla repleta de juventud, el conjunto boliviano saldrá -por primera vez- al fortín del campeón de la Sudamericana en el 2009 y 2023 para llevarse los tres puntos a casa. Sin embargo, tendrá -al frente- un equipo plagado de experiencia dispuesto a comenzar la defensa de su título.



Los cambios en lo administrativo y en lo futbolístico le pasaron facturan durante el primer semestre. La plantilla que ganó el torneo local y la Sudamericana prácticamente es la misma, con ciertas incorporaciones, como la del defensa Gian Franco Allala y el volante chileno Fernando Cornejo. Desde el comienzo de la temporada también se incorporaron el defensa Andrés Zanini, el volante Gabriel Villamil, los atacantes Luis Estupiñán, Michael Estrada y el goleador Alex Arce.



Entretanto, el Albirrojo tendrá entre los jugadores con mayor experiencia al portero Alain Baroja, de 34 años, titular permanente en la actual temporada, a los ecuatorianos Luis Caicedo y José Carabalí, y al atacante Wesley da Silva.



Los demás integrantes que se han ganado la titularidad del equipo, promedian los 22 años, en una proceso que pretenden sus directivos fortalecerlo bajo la dirección técnica del colombiano Flabio Torres.



La propuesta de juego del Always Ready se caracteriza por defenderse de manera ordenada y salir en veloces contraataques con los que ha sorprendido a sus rivales.



En el torneo Clausura de la Liga boliviana, reapareció con empate por 1-1 con el Real Tomayapo por la quinta fecha, ubicándose en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 10 puntos, tres menos que el Bolívar y The Strongest.

¿Cuándo y dónde juegan LDU Quito vs Always Ready en vivo por playoffs de Copa Sudamericana 2024?

El partido entre LDU Quito vs Always Ready está programado para el jueves 18 de julio en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca). El recinto tiene una capacidad para 41 575 espectadores.

¿A qué hora juega LDU Quito vs Always Ready en vivo en playoffs de Copa Sudamericana 2024?

En Perú , el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 7:30 p.m.

, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador , el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 7:30 p.m.

, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 7:30 p.m. En Bolivia , el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 8:30 p.m.

, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 8:30 p.m. En Chile, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 9:30 p.m.

En México (DF), el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 2:30 a.m.

En Italia, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 2:30 a.m.

En Francia, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 2:30 a.m.

En Alemania, el partido LDU Quito vs Always Ready comienza a las 2:30 a.m.

¿Qué canales TV transmiten LDU Quito vs Always Ready en vivo y directo?

El partido será transmitido EN DIRECTO por TV a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN y Disney+. También encontrarás todas las incidencias en la página web de RPP.pe.

¿Cómo ver ESPN en vivo, el partido LDU Quito vs Always Ready?

LDU Quito vs Always Ready: Alineaciones posibles

LDU Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez; Lucas Ezequiel Piovi, Oscar Zambrano, Lisandro Alzugaray, Luis Estupiñán; Michael Estrada y Alex Arce.



Always Ready: Alain Baroja; Diego Medina, Pablo Vaca, Luis Caicedo, José Carabalí; Marcelo Suárez, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Adalid Terrazas; Wesley da Silva y Darlison Rodríguez.