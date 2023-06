¡Directo al Puskas! Sepulveda de Audax Italiano anotó un golazo de media cancha en la Sudamericana

Dos goles de Matías Sepúlveda en el 1-2 del Audax Italiano ante el Blooming, una de ellas desde media cancha, metieron al plantel chileno en el 'playoff' de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará contra los que terminen terceros de cada grupo de la Libertadores.



Sepúlveda marcó en los minutos 12 y 38, mientras que para la Academia de Santa Cruz descontó el colombiano José Luis Sinisterra en el minuto 30 del encuentro disputado en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera correspondiente a la quinta jornada del grupo E de la Sudamericana.



Con esta victoria, el Audax sumó 10 unidades y quedó en segundo lugar por detrás del Newell's Old Boys argentino que tiene 15, mientras que el Blooming se mantuvo sin puntos y el Santos brasileño ocupa el tercer puesto con 4.



El primer gol chileno fue una jugada combinada que rompió el esquema local y que culminaron el argentino Fernando Juárez y Sepúlveda en el minuto 12, sin que el meta boliviano Braulio Uraezaña tuviera opción a reaccionar.



Los dirigidos por el argentino Carlos Bustos no cejaron y buscaron igualar, y sus intentos rindieron frutos en el minuto 30 con una buena conexión entre el uruguayo Gastón Rodríguez, el brasileño Rafinha y Sinisterra, que embocó el balón en el arco del chileno Tomás Ahumada.



En el minuto 38, la balanza se volvió a inclinar del lado de los Tanos con una genialidad que Sepúlveda se mandó desde media cancha y que pilló totalmente desprevenido a Uraezaña.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Así fue el golazo de la semana en Sudamérica marcado por Matías Sepulveda de Audax Italiano | Fuente: D Sports

Audax buscó más

El plantel al mando del argentino Luca Marcogiuseppe no se contentó con la ventaja y salió al ataque en la segunda mitad, en la que pudo lograr su tercera conquista en el minuto 50 con una llegada de Ríos que no prosperó.



El árbitro ecuatoriano Juan Andrade anuló un gol a Gonzalo Sosa en el minuto 66 porque estaba adelantado.



Los locales tuvieron algunos intentos, pero fueron más los de la visita que no se confiaron del 1-2 e insistieron en buscar la tercera conquista para estar más tranquilos, aunque el marcador finalmente no se movió.



Andrade mostró la tarjeta amarilla a Sebastián Pereira, Gonzalo Ríos, Oliver Rojas, Sepúlveda y Ronald Cuéllar.



En la sexta y última jornada de la fase de grupos, el Blooming visitará al Santos y el Audax al Newell's el próximo 29 de junio.

La anemia sigue atacando a la niñez en el Perú

La anemia y desnutrición infantil son algunos de los grandes problemas de salud pública que existe a nivel mundial y el Perú no es la excepción. Esto se reflejó en la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2022 donde nuestro país aumentó la cifra de anemia en menores de tres años hasta en 3 puntos porcentuales, ¿cuáles son las regiones más afectadas y como atacar este flagelo?