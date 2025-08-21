Gianni Infantino, presidente de la FIFA, repudió la "impactante violencia" tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), no dudó en repudiar los graves enfrentamientos entre hinchas de Independiente de Avellaneda vs Universidad de Chile, en un partido válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, Infantino condenó lo vivido en las tribunas del Estadio Libertadores de América, de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires", señaló.

"La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, agregó.

Para finalizar, Infantino sostuvo que espera que la Conmebol dictamine sanciones ejemplares por lo sucedido.

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, culminó.

¿Por qué se suspendió el partido de Sudamericana?

El encuentro de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.



Poco después, la Conmebol difundió un comunicado en el que informó de que "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad", el encuentro "queda cancelado".



Los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos del equipo visitante situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del 'Rojo'.