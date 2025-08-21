Busca jugar contra Alianza: presidente de Independiente culpa a 'U' de Chile y espera resolución de Conmebol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El partido entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado por la falta de garantías de seguridad en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda (Argentina). La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, lamentó los incidentes en el coloso argentino y culpó por los hechos a la 'U' de Chile.

"Lo de hoy fue lamentable, los simpatizantes de La U nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una violencia inusitada, absolutamente injustificada”, señaló.

Grindetti, en diálogo con TyC Sports, reveló que ya hablaron con autoridades de la Conmebol y que "vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Justamente, Independiente no ha tenido nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad con un solo público. Hay 90 detenidos que son simpatizantes de La U. Hay un claro responsable, es evidente“.

Asimismo, indicó que defenderá con todas sus armas a Independiente, que podría ser el rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Sudamericana, en caso lo decida la Conmebol.

“Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente. La gente de seguridad, de Conmebol y de La U, si se pone una mano en el corazón, hay un claro responsable acá, que es la gente de La U“, culminó Néstor Grindetti.

Comunicado de la 'U' de Chile:

La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente. Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano.

Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América. Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar.

Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos.