Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO: se enfrentan en Defensores del Chaco por la gran final de la Copa Sudamericana

Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO: se enfrentan este sábado 22 de noviembre por la gran final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, Paraguay, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, DSports, Disney+ y DGO. También podrás escucharlos por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Los goles y las incidencias las podrás seguir por RPP.pe.

Lanús vs Atlético Mineiro: altas y bajas en la final de la Copa Sudamericana 2025



Atlético Mineiro no contará con Alan Franco, una de sus principales figuras, quien se lesionó en el partido de su selección, Ecuador, ante Nueva Zelanda. Lanús, en tanto, sí tendrá a todos sus jugadores a disposición.

¿Cuándo y dónde juegan Lanús vs Atlético Mineiro en vivo por la final de la Copa Sudamericana 2025?



El partido entre Lanús vs Atlético Mineiro está programado para el sábado 22 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco (Asunción). El recinto tiene una capacidad para 42 354 espectadores.

¿A qué hora juegan Lanús vs Atlético Mineiro en vivo por la final de la Copa Sudamericana 2025?



En Perú , el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 2:00 p.m.

En España, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 9:00 p.m.



¿Qué canal transmite el Lanús vs Atlético Mineiro en vivo por TV y streaming?



El partido entre Lanús vs Atlético Mineiro será transmitido por TV vía ESPN y DSports. Vía streaming, irá por Disney+ y DGO. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Lanús vs Atlético Mineiro: alineaciones posibles

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo.

Atlético Mineiro: Everson; Bernard, Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes; Dudu y Rony.