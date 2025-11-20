Lanús vs. Atlético Mineiro: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la final de la Copa Sudamericana?

No hay que esperar más. Este fin de semana se juega la gran final de la Copa Sudamericana 2025 con Lanús y Atlético Mineiro como sus protagonistas.

La finalde la Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro, que se jugará en Asunción, será "una fiesta única" y de "altas emociones", anticipó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez. "Va a ser una hermosa fiesta, una hermosa fiesta como ya Asunción está acostumbrada", expresó en una conferencia de prensa en la sede del ente deportivo suramericano, en la ciudad paraguaya de Luque.

Resaltó que el partido definitivo de la Sudamericana está entre los cinco "más importantes del mundo" y aseguró que en esa ocasión, la tercera en la que Asunción es sede de una final en la historia de este torneo, buscarán que sea la "mejor".

¿Cómo llegan Lanús y Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana 2025?

El club granate viene de eliminar a la Universidad de Chile en semifinales, mientras que el 'Galo' dejó en el camino a Independiente del Valle.

¿Cuándo y dónde juegan Lanús vs Atlético Mineiro en vivo por la final de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el sábado 22 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco (Asunción). El recinto tiene una capacidad para 42,354 espectadores.

¿A qué hora juegan Lanús vs Atlético Mineiro en vivo por la final de la Copa Sudamericana?

En Perú , el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Lanús vs Atlético Mineiro comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Lanús vs Atlético Mineirocomienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver final de Copa Sudamericana 2025 en vivo por TV y streaming?

El partido de Lanús contra Atlético Mineiro será transmitido vía ESPN, Disney+, D Sports y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Lanús vs Atlético Mineiro: alineaciones posibles

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo.

Atlético Mineiro: Everson; Bernard, Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes; Dudu y Rony.

(Con información de EFE)