Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Sudamericana

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Los Chankas vs. Universitario por la Liga 1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 22 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
3:30 p.m. Los Chankas vs. Universitario – L1MAX, L1 Play, Fanatiz, Nativa, L1MAX YouTube
Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol
3:00 p.m. Lanús vs. Atlético Mineiro – DSports, DGO, Disney+, ESPN
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Alavés vs. Celta de Vigo – Disney+ Premium, ESPN 2
10:15 a.m. FC Barcelona vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 2
12:30 p.m. Osasuna vs. Real Sociedad – DGO
3:00 p.m. Villarreal vs. Mallorca – Disney+ Premium, ESPN 4
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
07:30 a.m. Burnley vs. Chelsea – Disney+, ESPN
10:00 a.m. Liverpool vs. Nottingham Forest – Disney+, ESPN
10:00 a.m. Fulham vs. Sunderland – Disney+ Premium
10:00 a.m. Brighton vs. Brentford – Disney+ Premium
10:00 a.m. Bournemouth vs. West Ham – Disney+ Premium
10:00 a.m. Wolverhampton vs. Crystal Palace – Disney+ Premium
12:30 p.m. Newcastle vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Serie A – Italia
09:00 a.m. Cagliari vs. Genoa – Disney+ Premium
09:00 a.m. Udinese vs. Bologna – Disney+ Premium
12:00 p.m. Fiorentina vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN 4
2:45 p.m. Napoli vs. Atalanta – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Wolfsburgo vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium
09:30 a.m. Augsburgo vs. Hamburgo – Disney+ Premium
09:30 a.m. Bayern Munich vs. Friburgo – Disney+ Premium
09:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Stuttgart – Disney+ Premium
09:30 a.m. Heidenheim vs. Borussia M’ gladbach – Disney+ Premium
12:30 p.m. Colonia vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. Lens vs. Strasbourg – Disney+ Premium
1:00 p.m. Rennes vs. AS Monaco – Disney+ Premium
3:05 p.m. PSG vs. Le Havre – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 2
Partidos de hoy, A-League – Australia
01:00 a.m. Western Sydney vs. Central Coast – A-Leagues YouTube
03:35 a.m. Sydney FC vs. Melbourne Victory – A-Leagues YouTube
9:00 p.m. Auckland FC vs. Brisbane Roar – A-Leagues YouTube
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
07:30 a.m. Coventry City vs. West Bromwich – Disney+ Premium
10:00 a.m. Birmingham vs. Norwich – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga de Colombia
5:00 p.m. Santa Fe vs. Fortaleza – RCN Nuestra Tele
7:30 p.m. Deportes Tolima vs. Bucaramanga – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
2:00 p.m. Mushuc Runa vs. Técnico Universitario – El Canal del Fútbol
2:00 p.m. Manta FC vs. Vinotinto FC – El Canal del Fútbol
7:00 p.m. Emelec vs. Aucas – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos
9:30 p.m. Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC – Apple TV
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
6:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. Argentinos Jrs – Disney+ Premium, Fanatiz
8:00 p.m. Central Córdoba vs. San Lorenzo – Fanatiz, TyC Sports
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
5:30 p.m. Botafogo vs. Gremio – L1 Play, Fanatiz
7:30 p.m. Palmeiras vs. Fluminense – L1 Play, Fanatiz