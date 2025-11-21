Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Sudamericana

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Los Chankas vs. Universitario por la Liga 1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 22 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

3:30 p.m. Los Chankas vs. Universitario – L1MAX, L1 Play, Fanatiz, Nativa, L1MAX YouTube

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

3:00 p.m. Lanús vs. Atlético Mineiro – DSports, DGO, Disney+, ESPN

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Alavés vs. Celta de Vigo – Disney+ Premium, ESPN 2

10:15 a.m. FC Barcelona vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 2

12:30 p.m. Osasuna vs. Real Sociedad – DGO

3:00 p.m. Villarreal vs. Mallorca – Disney+ Premium, ESPN 4

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. Burnley vs. Chelsea – Disney+, ESPN

10:00 a.m. Liverpool vs. Nottingham Forest – Disney+, ESPN

10:00 a.m. Fulham vs. Sunderland – Disney+ Premium

10:00 a.m. Brighton vs. Brentford – Disney+ Premium

10:00 a.m. Bournemouth vs. West Ham – Disney+ Premium

10:00 a.m. Wolverhampton vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

12:30 p.m. Newcastle vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Cagliari vs. Genoa – Disney+ Premium

09:00 a.m. Udinese vs. Bologna – Disney+ Premium

12:00 p.m. Fiorentina vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN 4

2:45 p.m. Napoli vs. Atalanta – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Wolfsburgo vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium

09:30 a.m. Augsburgo vs. Hamburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. Bayern Munich vs. Friburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Stuttgart – Disney+ Premium

09:30 a.m. Heidenheim vs. Borussia M’ gladbach – Disney+ Premium

12:30 p.m. Colonia vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Lens vs. Strasbourg – Disney+ Premium

1:00 p.m. Rennes vs. AS Monaco – Disney+ Premium

3:05 p.m. PSG vs. Le Havre – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 2

Partidos de hoy, A-League – Australia

01:00 a.m. Western Sydney vs. Central Coast – A-Leagues YouTube

03:35 a.m. Sydney FC vs. Melbourne Victory – A-Leagues YouTube

9:00 p.m. Auckland FC vs. Brisbane Roar – A-Leagues YouTube

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

07:30 a.m. Coventry City vs. West Bromwich – Disney+ Premium

10:00 a.m. Birmingham vs. Norwich – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Colombia

5:00 p.m. Santa Fe vs. Fortaleza – RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. Deportes Tolima vs. Bucaramanga – RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

2:00 p.m. Mushuc Runa vs. Técnico Universitario – El Canal del Fútbol

2:00 p.m. Manta FC vs. Vinotinto FC – El Canal del Fútbol

7:00 p.m. Emelec vs. Aucas – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

9:30 p.m. Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC – Apple TV

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

6:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. Argentinos Jrs – Disney+ Premium, Fanatiz

8:00 p.m. Central Córdoba vs. San Lorenzo – Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:30 p.m. Botafogo vs. Gremio – L1 Play, Fanatiz

7:30 p.m. Palmeiras vs. Fluminense – L1 Play, Fanatiz