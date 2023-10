Técnico de LDU contó cómo se dio la contratación de Paolo Guerrero: "Lo vi con rabia y en un día lo cerramos"

LDU de Quito se consagró campeón de la Copa Sudamericana luego de derrotar, en tanda de penales, a Fortaleza.

Uno de los futbolistas más importantes del cuadro Albo es Paolo Guerrero, quien llegó a mitad de año al club y que -de inmediato- se convirtió en valuarte del equipo ecuatoriano.

Tras el encuentro, el técnico Luis Zubeldía contó cómo tomó la decisión de contratar al atacante peruano. Según dijo, lo vio en un programa de televisión y notó que tenía bronca, por lo que decidió llamarlo.

Luis Zubeldía sobre la contratación de Paolo Guerrero | Fuente: @SC_ESPN

Luis Zubeldía y la decisión de llamar a Paolo Guerrero

Luego de la victoria de LDU sobre Fortaleza, Luis Zubeldía se animó a hablar sobre la decisión de contratar a Paolo Guerrero.

En declaraciones para ESPN, afirmó que vio al delantero en una entrevista en el programa del Pollo Vignolo y que decidió llamarlo para convencerlo de que firme por LDU.

"La banda quiere festejar. A Paolo (Guerrero) lo vi en un programa del Pollo (Vignolo)...se le notaba la espuma en la boca. Dile eso al Pollo, que gracias al Pollo Vignolo y a todos en su programa... se le notaba espuma en la boca, tenía bronca y yo a ese tipo de jugador lo conozco porque tuve al fenómeno de Pepe Sand también y yo dije 'esta es la mia, lo llamo'. En un día lo cerramos, no anduvimos con vuelta", indicó el técnico argentino.

🚨 ⚽ ¿Qué dijo Guerrero tras ganar la Copa Sudamericana? 🔥

A pesar de fallar su penal, el delantero peruano se consagró por primera vez campeón de la Copa Sudamericana, luego de que LDU derrotara a Fortaleza en la tanda.https://t.co/YNtCjBFjMr — RPP Noticias (@RPPNoticias) October 28, 2023

Paolo Guerrero: "Me cobré mi revancha"

Minutos antes, el delantero peruano también habló sobre su llegada a LDU y destacó el llamado del técnico Luis Zubeldía.

"Cuando rescindo con Racing, me pega una llamada el profe Zubeldía y me dice 'te necesito aquí, porque contigo vamos a ganar la Sudamericana'. Y eso fue lo que me movió, lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando ese campeonato", indicó el delantero peruano.

