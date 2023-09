"En modo superhéroe": Paolo Guerrero recibió elogios de la Conmebol tras su doblete en la Copa Sudamericana

Paolo Guerrero es el líder de LDU de Ecuador, que sueña con una nueva final de la Copa Sudamericana. El delantero peruano, de 39 años, tuvo una excelente actuación y anotó dos goles en el triunfo por 3-0 ante Defensa y Justicia, por la ida de la semifinal de la competencia.

A falta del choque de vuelta en Argentina, LDU dio un paso importante para lograr un boleto a la final de la Sudamericana. Guerrero anotó a los 17 y 42 minutos, mientras que el argentino Lucas Ezequiel Piovi cerró cifras, al minuto 88, con un potente disparo desde fuera del área.

La prensa ecuatoriana destacó la vuelta al gol del capitán de la Selección Peruana, mientras la Conmebol no pasó desapercibido su actuación mediante un mensaje a través de las redes sociales.

"Paolo Guerrero en modo superhéroe: dos goles en la semifinal de ida para Liga Deportiva Universitaria", fue el mensaje del máximo ente del fútbol sudamericano sobre el 'Depredador', que llegó a LDU proveniente del Racing Club.

Recordemos que LDU ya conquistó este campeonato en 2009, mientras que también fue finalista en 2011.

El mensaje de Conmebol sobre Paolo Guerrero. | Fuente: Conmebol

La palabra de Paolo Guerrero

"Vamos a seguir trabajando con los pies sobre la tierra, porque esto no ha terminado, esto se cerrará en Argentina", afirmó Paolo Guerrero en declaraciones al término del partido, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Liga de Quito.



Paolo Guerrero abrió la ruta de la victoria con dos buenos tantos. El primero de cabeza y el segundo con un remate bien dirigido a un costado del arquero



"Mis compañeros me facilitaron todo, por lo que me siento feliz de estar junto a ellos y muy orgulloso de estar jugando en un equipo que pone entrega y sacrificio", añadió el exjugador de Bayern Munich y Hamburgo.

El delantero se vinculó el pasado 20 de julio a Liga de Quito y el 3 de agosto debutó con el gol del triunfo sobre el Ñublense de Chile.

Segundo gol de Paolo Guerrero ante DyJ. | Fuente: D Sports

