Minsa tras pedido del Corinthians: "Perú no es un foco contagioso del síndrome Guillain Barré"

El Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció sobre el pedido del director técnico del club brasileño Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, quien expresó su preocupación en acudir al Estadio Monumental de Ate —para el partido de vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana contra Universitario de Deportes— por los casos del síndrome Guillain Barré en el país.

En ese sentido, el Minsa respondió que se están adoptando todas las medidas sanitarias para brindar el tratamiento oportuno a los pacientes con el síndrome Guillain Barré y precisaron que la enfermedad se encuentra presente en varios países.

“El síndrome de Guillain Barré (SGB) no se transmite de persona a persona, por lo que los jugadores del club brasileño no están en riesgo de contagio en nuestro país. Esta enfermedad es una afección rara en la que el sistema inmunitario del propio paciente ataca los nervios periféricos”, señala el comunicado del Minsa.

“He estado en Perú varias veces, muy agradable, pero independientemente del país, un brote es un brote. Si hay un decreto, se tiene que respetar. No somos conejillos de indias. No queremos dejar de jugar, pero tenemos que ser responsables para no poner en riesgo nuestra salud. Si mi esposa enviuda, ¿quién será el responsable?” Vanderlei Luxembrugo, director técnico del Corinthians

Argumentaron que la declaratoria de emergencia sanitaria es una medida para adquirir medicamentos necesarios destinados al tratamiento de las personas afectadas como la inmunoglobulina. Además, precisaron que en el Perú no existe restricción alguna referida al Guillain Barré, “ya sea reuniones, viajes nacionales o internacionales, eventos, entre otros”.

“Para reducir el riesgo de enfermar por el SGB, el sector Salud recomienda el correcto lavado de manos por un periodo de 20 segundos, consumir agua segura, lavar y desinfectar las frutas y verduras antes de consumirlas, mantener la higiene al manipular y preparar los alimentos, y una adecuada cocción”, recomendaron.

Corinthians pidió cambio de sede

Como se recuerda, según informó ‘Lance’, Corinthians consultó a la Conmebol la posibilidad de cambiar la sede del partido de vuelta frente a Universitario, argumentando el estado de emergencia nacional se encuentra activo desde el sábado 8 de julio.

La citada fuente detalló que la respuesta de Conmebol es que no habrá modificaciones, con lo que el Universitario vs. Corinthians sí se jugará el martes 18 en el Monumental, a las 7:30 p.m. (hora peruana). Vale apuntar que el Gobierno no suspendió las actividades deportivas a pesar del estado de emergencia.

Como se sabe, Universitario anunció a través de sus redes sociales que se agotaron las entradas para el compromiso ante el 'Timao'. "Un lleno Monumental. Agotamos las entradas de todas las tribunas para la vuelta ante Corinthians", señaló la 'U', que también pide a sus hinchas que asistan en masa cuando enfrente el viernes de local a Unión Comercio por el Torneo Clausura.

Situación de Sebastián Avellino

¿Qué sanción puede recibir Sebastián Avellino por actos racistas? En diálogo con RPP Noticias, Wellington de Menezes Gomes, abogado brasileño especialista en Derecho Penal, explicó que el preparador físico de Universitario podría recibir una pena de 2 a 5 años, en caso se confirme que realizó gestos racistas contra hinchas de Corinthians. Asimismo, podría ser prohibido de asistir a cualquier evento deportivo por el periodo de 3 años.

El especialista precisó, no obstante, que la "pena puede rebajarse a partir de los antecedentes que presente el imputado". ¿La justicia brasileña contempla el pago de una fianza para salir en libertad? "No hay pago de fianza en delitos que tienen que ver con racismo y, en este caso, el imputado (Sebastián Avellino) está por este tema", explicó el abogado brasileño.