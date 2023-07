Tiago Nunes afirmó sentir vergüenza tras no clasificar a octavos de Copa Libertadores

Sporting Cristal continúa trabajando para ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Sin embargo, no se distrae sobre su participación en la Copa Sudamericana, certamen en la cual en los 'play-off' medirá fuerzas frente a Emelec de Ecuador.

En esa línea, el entrenador celeste Tiago Nunes se mantiene optimista respecto a la eliminatoria a la que llegó después de acabar en el tercer lugar de su grupo en la Libertadores. En la última fecha empató ante Fluminense en Brasil.

“Nos toca jugar contra Emelec por la Sudamericana. Pero podemos pasar porque tenemos la confianza (ganada tras los partidos de CL), pero va a ser duro, durísimo”, aseveró en entrevista a Movistar Deportes.

En otro momento, el estratega brasileño señaló que ha sido bien recibido por la afición peruana. “El pueblo peruano me ha recibido bien, no hay nada igual como la cocina peruana, es parecido el sentimiento por el fútbol como en Brasil, estoy aprendiendo y disfrutando, y alcanzando los objetivos que me propuse”, agregó.

De otro lado, Tiago Nunes destacó el juego del futbolista peruano. "Históricamente el jugador peruano tiene buen pie y buena técnica, y tiene algo fundamental que es el control del balón, es natural para el jugador peruano. Hay otras cosas por desarrollar, sobre todo la parte competitiva”.

Tiago Nunes siente "vergüenza"

Tiago Nunes siente "vergüenza"

"Se puede pasar de ronda en la Copa Sudamericana. La camiseta tiene peso y nos agarra en un buen momento", señaló Nunes que no ocultó su admiración por el juego del joven atacante nacional Joao Grimaldo.

"Su talento es natural. Elegir mejor es su principal desafío. Luego de siete meses de convivencia estoy teniendo más acceso con otros jugadores y con él”, mencionó.

Tiago Nunes llamó "vergüenza" no lograr que Sporting Cristal clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que en su país se está "obligado" a triunfar.

"Vengo de un país donde los equipos que dirigí en competencia internacional tenían la obligación de ganar. No pasar a los 8vos de copa es una vergüenza y siento un sabor agridulce. Tuvimos que estar metidos ahí y me molesta este tipo de cosas", puntualizó Nunes.

Cristal recibirá a Emelec el 12 de julio y la vuelta se disputará en Ecuador el día 19.





