Yoshimar Yotún confía en la remontada en Guayaquil: "Tenemos la capacidad de sacar un buen resultado"

Sporting Cristal no pudo defender su condición de local y cayó 1-0 ante Emelec por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, para Yoshimar Yotún, la llave sigue abierta.

En conferencia de prensa, culminado el encuentro en el Estadio Nacional, el volante indicó que el cuadro Celeste tiene la capacidad de ganar el partido de vuelta en Guayaquil, pues el equipo demostró que "anda bien"

“Tenemos la capacidad de poder ir a Guayaquil y hacer un partido igual o mejor que este. Tenemos una forma muy marcada de jugar, hoy se demostró que el equipo anda bien. Siempre hay que corregir errores”, señaló el futbolista de la Selección Peruana.

Yoshimar Yotún defiende el juego de Sporting Cristal

Por otro lado, al ser consultado sobre los errores en el medio campo de Sporting Cristal, aseguró que las fallas son "parte del fútbol" y que estos se producen porque "arriesgas en una jugada"

“El grupo hoy estuvo muy bien. El error es parte del fútbol, así que creo que fue un partido bastante bueno del medio campo. Errores cometemos porque nos arriesgamos a una jugada que vemos y a veces no sucede. Me gusta equivocarme porque me enseña una cosa. Hay sitios donde puedes arriesgar y cometer un error”, indicó en un primer momento.

“Nos encontramos con un Emelec que armó una línea de cinco por momentos. Nos costó un poco entrar. El equipo jugó, luchó. Somos conscientes que tenemos la capacidad de sacar un buen resultado y avanzar a octavos”, complementó.

Por último, dijo que ahora toca pasar la página y pensar en el partido con Carlos Mannucci por la Liga 1 Betsson.

“No nos vamos tranquilos, obviamente. Desde mañana vamos a pensar en Mannucci y después enfocarnos en lo que es la Sudamericana, pero estoy orgulloso de mis compañeros porque hoy hemos terminado muertos”.

NUESTROS PÓDCAST

Brasil reduce significativamente su tasa de vacunación

Dos años después de que Brasil comenzara a salir de su espectáculo de terror pandémico gracias a una campaña de inmunización masiva, los funcionarios enfrentan una situación paradójica: las tasas de vacunación se han desplomado, y no solo para el covid-19.