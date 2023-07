Sporting Cristal vs. Emelec EN VIVO: chocan en el Nacional por playoffs de Copa Sudamericana

Se viene un partidazo. Sporting Cristal vs. Emelec se enfrentarán EN VIVO este miércoles 12 de julio desde las 7:00 pm por la idea de los playofss de la Copa Sudamericana 2023. Este encuentro se jugará en el Estadio Nacional de Lima y será transmitido por ESPN, ESPN 2 y Star+, y en radio por RPP Noticias (89.7 FM).



Sporting Cristal vs. Emelec: horarios del partido

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

La tienda celeste llega a este encuentro contra Emelec tras igualar 0-0 ante Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023. En la previa el técnico Tiago Nunes aseguró que no es el escenario ideal (por la seguidilla de partidos), pero su equipo está listo.

"No es el escenario ideal, porque vamos a tener poco tiempo de recuperación para un partido tan difícil como es el de Emelec. Los jugadores tienen un nivel de madurez muy bueno para saber cómo disputar cualquier tipo de competencia en cualquier tipo de cancha. No hemos pensado en ningún momento en Emelec. A partir de este momento pensamos pasar videos, direccionar nuestros esfuerzos para el miércoles", dijo el brasilero luego del duelo ante Alianza Lima.

La solidez defensiva del zaguero brasilero de Cristal, Ignácio Da Silva, requerido por un club de "talla mundial", según el presidente de Cristal, Joel Raffo, será clave para que los del Rimac obtengan un buen resultado en casa.

¿Y el Emelec?

Los ecuatorianos llegan al duelo en horas bajas tras unos pobres resultados en el torneo local que le ponen en la decimotercera posición con dos puntos sobre el último clasificado.

Aun así, lograron en casa y por la mínima vencer a los uruguayos de Danubio en la última jornada de fase de grupos de la Copa Sudamericana para acabar segundos de su cuadro y luchar por continuar su periplo internacional.

Al contrario que los rimenses, Emelec llega descansado después de disputar su último duelo el pasado 28 de junio y sin ningún partido programado entre medias de la eliminatoria por un cupo en los octavos de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal vs. Emelec: canales que transmitirán el partido

Perú: ESPN 2 y Star Plus

Ecuador: ESPN 2 y Star Plus

Colombia: ESPN 2 y Star Plus

México: Star Plus

Argentina: ESPN 2 y Star Plus

Brasil: ESPN 2 y Star Plus

Uruguay: ESPN 2 y Star Plus

Chile: ESPN 2 y Star Plus

Bolivia: ESPN 2 y Star Plus

Sporting Cristal vs. Emelec: probables alineaciones:

Sporting Cristal: Solís; Lora, Chávez, Da Silva, Loyola; Pretell, Castillo, Yotún; Grimaldo, Hohberg y Brenner.

Emelec: Napa; Caicedo, León, Leguizamón, Carabalí; Villalba, Cevallos; Sánchez, Bolaños, García y Cabeza.

