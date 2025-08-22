Universidad de Chile tras violencia en Avellaneda: "Será recordada como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Universidad de Chile sostuvo en un comunicado que los hechos de violencia ocurridos en la tribuna popular del Estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini, por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana en Avellaneda, serán recordados “como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol”.

“La golpiza brutal e inhumana sufrida por nuestros hinchas la noche del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América será recordada como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol”, indicó la entidad en su pronunciamiento.

La ‘U’ de Chile apuntó que, una vez resuelta la situación de los hinchas chilenos detenidos y hospitalizados, "se verán los temas deportivos", en donde harán "todo lo posible porque prime la justicia", así como la protesta por la detención de aficionados del club "y ningún agresor de la parcialidad local".

"Tal como lo ha dicho nuestro presidente en sus diversas vocerías hoy, lo deportivo pasa a un segundo plano cuando hay vidas humanas comprometidas. Cuando se resuelvan las situaciones que afectan a nuestra gente, se verán los temas deportivos en donde la U hará todo lo posible porque prime la justicia, se castigue con todo el rigor de la ley a los violentos y se sancione a quienes no cumplieron con el deber de organizar adecuadamente un partido", sostuvo el club.

En ese sentido, cuestionó la gestión de seguridad del estadio Libertadores de América para el partido que era la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"A través de registros ampliamente difundidos por medios de comunicación y redes sociales se aprecia nítidamente la falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía, quienes en ningún momento garantizaron la seguridad de nuestros hinchas y nuestra delegación", protestó.

📋 Comunicado oficial sobre lo ocurrido anoche en Avellaneda ⬇️https://t.co/XjMbzgqXqB — Universidad de Chile (@udechile) August 21, 2025

Situación de hospitalizados y críticas a medidas de seguridad

Asimismo, al Universidad de Chile informó que hay 19 hospitalizados, de los cuales 16 han sido dados de alta; mientras que el paciente con riesgo vital (el que se lanzó desde la tribuna) permanece en " cuidados intensivos". El club confirmó que no hay víctimas mortales.

Por otro lado, la entidad cuestionó que los aficionados de Independiente ingresaran "sin obstáculos al sector destinado a la vista" en donde "se registraron hechos de extrema violencia e inhumanidad, imposibles de detallar en este comunicado por su crudeza".

"Nos llama la atención que, con las crudas imágenes de violencia que han circulado en todos los medios, haya un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local", manifestó.

El club resaltó que la delegación deportiva, encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo, realizó un recorrido por los hospitales donde estaban los chilenos hospitalizados y la situación de los aficionados que se encontraban detenidos en la tercera y cuarta comisaría de Avellaneda.