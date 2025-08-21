Bullrich le asegura a ministro del Interior chileno que los detenidos por incidentes gozarán del debido proceso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, mantuvo este jueves un encuentro con el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, que viajó de emergencia al país tras los graves incidentes durante el Independiente-Universidad de Chile de la Copa Sudamericana, y le aseguró que los más de 100 aficionados chilenos detenidos gozarán del debido proceso.

"Ministro tenga la seguridad de que el Estado nacional va a trabajar con toda prontitud y con toda responsabilidad para que haya realmente un debido proceso y haya justicia", dijo Bullrich.

"Los que no cometieron ningún delito podrán volver a su casa tranquilos, los que cometieron delitos, las pagarán. Como nosotros siempre decimos: el que las hace las paga, sea del club que sea, sea de la nacionalidad que sea", afirmó Bullrich durante una conferencia conjunta con Elizalde en la sede del Ministerio de Seguridad en Buenos Aires.

Ambos ministros destacaron lo productivo de su encuentro y se mostraron dispuestos a colaborar en lo que haga falta, mientras que también resaltaron lo llamativo de que 109 de los 111 detenidos sean aficionados de Universidad de Chile.

"Llama la atención que solo haya detenidos de una hinchada", mencionó Elizalde, que describió el feroz ataque por parte de aficionados de Independiente contra un pequeño grupo hinchas chilenos como un "linchamiento": "Eso es barbarie, eso no es estado de derecho y no es lo que necesitamos para nuestros países".

Bullrich, por su parte, resaltó que "la ley argentina es igual para todos", se comprometió a buscar a los culpables "sean argentinos, sean chilenos o de la nacionalidad que sean", y añadió: "Solamente fueron detenidas las de una sola parcialidad cuando hubo dos parcialidades en el marco del encuentro y también cometiendo actos de barbarie".

Elizalde explicó que el presidente Gabriel Boric le pidió viajar a Argentina para reunirse con los ciudadanos chilenos que debieron ser hospitalizados -dos de ellos en grave estado- y para conocer en terreno la situación de los detenidos, además de para asumir un compromiso con las autoridades argentinas para enfrentar juntos la violencia.

Caos en Argentina

Los incidentes en cuestión comenzaron sobre el final de la primera mitad del encuentro, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas, sanitarios y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del Rojo.

Aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de infantería policial, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

Según fuentes oficiales, los incidentes dejaron un saldo de 22 heridos -dos de ellos en grave estado- y 111 detenidos.