Independiente tras escándalo en la Sudamericana: "Tenemos derecho a pedir los puntos y no recibir ningún castigo"

Néstor Grindetti, presidente de Independiente de Avellaneda, llegó a Asunción este jueves un día después de los hechos violentos que se produjeron en el partido entre su club y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El cotejo fue cancelado por parte de la Conmebol y la Unidad Disciplinaria tomará la decisión respecto a las sanciones de este caso, donde ambos clubes corren el riesgo de quedar descalificados.

Al respecto, el titular del ‘Rojo’ resaltó que defenderán “los intereses de Independiente y su gente”, marcando la posición del cuadro de Avellaneda.

"Venimos a contar los hechos, el partido fue cancelado por la gente de la Universidad de Chile", indicó Néstor Grindetti en TyC Sports.

Independiente se defiende ante la Conmebol

El máximo directivo de Independiente precisó que llegó a Asunción sin una reunión pactada con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, pero que acuden a la sede institucional para “ponernos a disposición y suministrarles toda la información".

“Tenemos derecho a pedir los puntos y no recibir ningún castigo. Está claro que el vandalismo lo cometieron los simpatizantes chilenos desde el inicio del partido, el cual se cancela por esos hechos", remarcó Grindetti.

En un primer comunicado oficial de Conmebol, se señaló la "falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad".

"Nosotros pusimos a disposición una tribuna completa para los visitantes. Fue consensuado con Conmebol y entre los dos clubes", se defendió el presidente del ‘Rojo’, que habló sobre el comportamiento de los aficionados chilenos consultado por la presunta falta de seguridad en la zona del conflicto.

“¿Qué se puede hacer para prevenir que alguien vaya al baño, saque los inodoros y se lo tire a los hinchas que están abajo?".

El caso Independiente vs. U. de Chile

Cuando se jugaba el minuto 3 del segundo tiempo en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, el partido estaba empatado a un gol y con el resultado global 2-1 a favor de Universidad de Chile.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió interrumpir la contienda por incidente que habían comenzado durante el desarrollo del primer tiempo, cuando simpatizantes chilenos que se ubicaron en la tribuna Bochini Alta lanzaron butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura del recinto.

De acuerdo a reportes de la policía argentina, fueron detenidos más de 90 personas, estando involucrados también menores de edad. Los heridos fueron trasladados al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde una decena de agraviados recibieron el alta médica.