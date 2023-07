La tiene clara: Jorge Fossati contó lo que piensa de Corinthians como rival en la Copa Sudamericana

Universitario de Deportes ganó 2-0 a Alianza Atlético por la segunda fecha del Torneo Clausura; y, aunque el primer equipo piensa en su siguiente partido ante la Academia Cantolao, el cuerpo técnico también planifica más allá. Y eso incluye la ida y vuelta ante Corinthians.

La 'U' se enfrentará al equipo brasileño por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana. El emparejamiento se hizo de acuerdo al rendimiento de cada equipo en la fase de grupos de 'Suda', en el caso de los cremas, y de la Libertadores, en el caso del 'Timao'.

Por eso, en conferencia de prensa, el DT merengue Jorge Fossati se refirió al que será su siguiente rival en el torneo continental. Eso sí, dejó en claro que, hoy por hoy, su prioridad es el duelo frente al 'Delfín', por su inmediatez.

"Nosotros pensamos en el partido del viernes, pero no voy a eludir tu pregunta porque también entiendo el trabajo de ustedes. Corinthians es uno de los grandes de Brasil. Es un equipo con historia copera", dijo, inicialmente.

"Seguro va a ser un durisimo rival, pero lo mismo dije de los rivales que enfrentamos en la llave: ellos son duros, pero nosotros somos duros tambien, somos muy fuertes. Con todo respeto, pero vamos a intentar la clasificación, que no le quede ninguna duda a nadie", complementó el entrenador de Universitario de Deportes.



¿José Carvallo o Diego Romero?

Antes de viajar a Brasil, para enfrentar a Corinthians, Universitario de Deportes se medirá ante la Academia Cantolao. El partido está programado para el viernes 7 de julio, a partir de las 8:00 p. m., en el Estadio Nacional.

Todo hace indicar que Diego Romero continuará como titular, para llegar con ritmo al duelo copero, pues José Carvallo está suspendido. Sin embargo, Jorge Fossati no quiso confirmarlo.

"No me armen el equipo. De acá al viernes, voy a decidir quién juega. Por ahí, me conviene cuidarlo a Diego. Él jugó el último partido del Apertura y los dos primeros del Clausura porque se dio de esa manera. Viene con tres partidos de corrido. Veremos quién nos conviene que juegue el viernes porque nos podemos dar el lujo", declaró en conferencia de prensa.

Diego Romero también participó de la conferencia de prensa. | Fuente: Club Universitario de Deportes | Fotógrafo: Jesús Nuñez

Fecha y horarios confirmados del playoff

Corinthians vs. Universitario de Deportes

Día: martes 11 de julio

Hora: 7:30 p. m. (de Perú) / 9:30 p. m. (de Brasil)

Estadio: Arena Corinthians (Neo Química Arena)

Ciudad: Sao Paulo (Brasil)

Universitario de Deportes vs. Corinthians

Día: martes 18 de julio

Hora: 7:30 p. m. (de Perú) / 9:30 p. m. (de Brasil)

Estadio: Monumental U Marathon

Ciudad: Lima (Perú)

