Jorge Fossati habló de la agresión que sufrió Universitario en Brasil: "Llegaron a apuntar con armas"

Universitario de Deportes perdió 1-0 ante Goiás por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. Tras el partido jugado en Estádio da Serrinha, los miembros del equipo crema sufrieron la agresión de la Policía de Brasil. El entrenador uruguayo Jorge Fossati señaló cómo nació la trifulca.

"Un jugador de ellos provocó feo, un argentino (Julián Palacios) y ahí hubo un intercambio de palabras y este muchacho lo primero que hizo fue borrarse y meterse para dentro del estadio, lo que dejó más enojado todavía a los jugadores de la 'U'", sostuvo Fossati en el Aeropuerto Jorge Chávez.

“Alguien agredió con una pelota, ahí se provoca un poco más fuerte, interviene la Policía y lo primero que hace es meternos el gas pimienta. Y dice que llegaron inclusive hasta apuntar con armas... hay que tener un poquito de memoria para saber cuántas veces pasa esto en Brasil”, agregó Fossati.

Hay que indicar, que según pudo conocer RPP Noticias, la directiva de Universitario planea emitir una queja formal hacia la Conmebol tras la agresión sufrida por sus jugadores y además también exigirá el cierre del Estadio da Serrinha.

Fossati habló sobre el arbitraje

“Hay cosas que, si la televisión no te muestra, mirarla de lejos no es lo mismo. Si la televisión, que devuelve la jugada, mira cómo arranca el despeje pase del zaguero, creo que es, para que el jugador de Goiás haga un golazo, sin duda ninguna, pero mire como arranca, miren como Valera queda en el piso por una plancha, por ese mismo jugador. Un arbitraje permisivo, que no reaccionó nunca, pero me quedo orgulloso de dirigir a un equipo que representa como lo hace Universitario de Deportes.”, afirmó Fossati.

Universitario perdió en el final

Un espectacular gol del veterano Apodi en el minuto 89 le permitió al Goiás vencer 1-0 a Universitario, en partido de la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Serrinha de Goiania.

Con la victoria, el Goiás pasó a liderar la llave con 8 puntos en cuatro jornadas y desbanca al Universitario, que queda segundo, con 7 unidades. El Santa Fe colombiano quedó tercero con cuatro puntos tras perder en La Plata con el colista (3) Gimnasia y Esgrima también este martes.

El gran gol de Apodi, quien controló con el hombro un pase lejano y sin dejar que cayera el balón mandó un trallazo que sorprendió a Jose Carvallo, fue lo más destacado de un partido muy igualado en el que la visita hizo méritos para regresar a Lima manteniendo el liderato.

Universitario tuvo dos goles anulados por el VAR por fuera de juego, uno en cada parte, ante un Goiás que jugó con un once plagado de suplentes y que fue silbado en varios momentos por su afición por el mal juego y la falta de peligro ante el arco rival.

