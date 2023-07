Manuel Barreto critica detención de preparador físico de Universitario acusado de actos racistas ante Corinthians

A su llegada a Lima tras el duelo ante Corinthians, el director deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto, dio detalles sobre la situación del preparador físico Sebastián Avellino, quien se encuentra detenido en Brasil por presuntos actos racistas contra los hinchas del 'Timao'.

"Pasó la noche en un calabozo con un delincuente. No ha tenido derecho a la defensa. Revisaron las cámaras y no hay pruebas que lo inculpen. Los mismos que lo acusan lo agredieron durante todo el partido", señaló Barreto a la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

"En las cámaras no se ve nada. Los que lo escupían, insultaban y tiraban cosas, son los mismos 7 testigos que dicen haber actos de racismo. Y esos actos él (preparador físico) niega. Lo llevaron como un delincuente sin posibilidades de defenderse", agregó.

Se informó, además, que el administrador del club, Jean Ferrari, y el abogado Franco Velazco se quedaron en Brasil para gestionar la liberación de Sebastián Avellino, quien se encuentra recluido en el centro de detención provisional Barrafunda.

Jorge Fossati lo defiende

Uno de los más afectados por este caso es el entrenador uruguayo Jorge Fossati, que conoce hace 13 años a su compatriota.

"Yo no vi. Lo conozco y trabaja conmigo desde hace 13 años, desde 2010. Es un tipo muy respetuoso. Según me dijo, sus gestos fueron malinterpretados. Le estaban escupiendo y maldiciendo. Lamentablemente, son cosas de fútbol. Parece que los fans pueden hacer lo que quieran. Si reaccionamos, está mal. Es así. Pero los hinchas de Corinthians y Universitario también se equivocan si no se comportan como es debido para estar en el juego", dijo.

Sebastián Avellino Vargas, preparador físico do Universitário, saindo do 65º DP e sendo levado ao 50º DP para aguardar audiência de custódia, que será realizada nesta quarta-feira no Fórum da Barra Funda. #lanceCORINTHIANS pic.twitter.com/PBz9QybMCS — Fábio Lázaro (@FabioLazaro_) July 12, 2023

La detención de preparador físico de Universitario

Globoesporte informó que Sebastián Avellino, preparador físico de Universitario, fue detenido por la policía brasileña al término del partido que acabó 1-0 a favor de Corinthians, en el Estadio Neo Química.

"Sebastián Avellino Vargas fue llevado por la policía militar a la comisaría del estadio para declarar, así como algunos hinchas de Corinthians. El preparador físico estuvo acompañado de otros profesionales de Universitario. Mientras daban testimonio, la seguridad del club retiró a la prensa del recinto", informó el medio brasileño.

El plantel crema llegó este miércoles a Lima proveniente de Brasil en medio del caso de Sebastián Avellino. El club se mostró seguro de demostrar que no cometió actos racistas y que todo ha sido malinterpretado por la policía brasileña.

Hay que indicar que la revancha entre Universitario y Corinthians se disputará el miércoles 18 de julio en el estadio Monumental.

