Universitario buscará la revancha en Lima: se agotaron las entradas para la vuelta ante Corinthians

Con optimismo, los hinchas de Universitario de Deportes ya cuentan los días para que se desarrolle el choque de revancha ante Corinthians de Brasil, que el martes se llevó el triunfo en la ida con gol de Felipe Augusto (79'), en la recta final del partido que se desarrolló en el Estadio Neo Química.

La expectativa es tal que Universitario anunció a través de sus redes sociales que se agotaron las entradas para el compromiso ante el 'Timao', que jugó con un equipo alternativo ante el cuadro crema por disposición del entrenador Vanderlei Luxemburgo.

"Un lleno Monumental. Agotamos las entradas de todas las tribunas para la vuelta ante Corinthians", señaló la 'U', que también pide a sus hinchas que asistan en masa cuando enfrente el viernes de local a Unión Comercio por el Torneo Clausura.

La venta para el público general comenzó el martes 11 de julio a partir de las 4 de la tarde, en horario peruano. En pocas horas la afición crema agotó las entradas del compromiso.

El valor de las entradas era de 25 soles (norte y sur), 75 soles (oriente), 115 soles (occidente) y 500 soles (butaca crema).

Universitario vs Corinthians

Univeristario recibirá a Corinthians el martes 18 de julio a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate.

La palabra de Jorge Fossati

El entrenador uruguayo Jorge Fossati dio su análisis sobre la derrota de Universitario a manos de Corinthians en la ida de los play-off de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Nos quedamos con la bronca de no podernos llevar siquiera un punto, tampoco creo que hicimos los méritos para más que eso. Era lo que íbamos a intentar con los cambios, cuando había llamado a Emanuel Herrera, lo llamé antes de la falta de Valera, estaba hablando con él y Calcaterra, llegó la expulsión de la que no puedo opinar porque estaba lejísimos", afirmó Fossati en conferencia de prensa.

A continuación, Fossati mostró su molestia por las determinaciones del VAR durante el choque ante el 'Timao'.

"El VAR estuvo atento, creo que cumplió su función, lamentablemente para nosotros no ha sido así a lo largo de la competencia, cuando tuvo que ver otras cosas mucho más groseras que esto, no las vio. Creo que por eso estamos en este round y no en octavos, precisamente porque ligamos muy mal con los arbitrajes", culminó.

