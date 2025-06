Agustín Lozano confirmó su interés para la llegada de Jean Ferrari a la FPF como director deportivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP y confirmó que Jean Ferrari es una posibilidad para que llegue a la Videna en el cargo de director deportivo.

“En este momento no hay nada determinado, la Federación no ha tomado ninguna decisión al respecto. No puedo dejar de señalar que he conversado con Jean (Ferrari) en muchas oportunidades y en relación con este tema hemos hablado más de una vez, como también lo hice con personas que tienen los pergaminos suficientes para cubrir esta posición y hacer el trabajo que necesitan nuestros seleccionados y la FPF”, dijo el titular de la FPF.

¿Jean Ferrari rumbo a la Federación Peruana?

Agustín Lozano destacó la gestión de Jean Ferrari como administrador de Universitario de Deportes, no obstante, indicó que no es el único nombre que se evalúa como posible incorporación a la FPF.

“Decir ahora que tenemos un vínculo con Jean, no, no hay nada definido. Las personas que están siendo evaluadas tienen las mismas posibilidades de poder llegar a la Federación”, señaló.

"(Jean Ferrari) No está descartado. Conversamos con un grupo de profesionales que nos están ayudando para tomar la decisión acertada. Tratamos de que la persona que llegue, esté cerca del fútbol peruano, tenga la experiencia suficiente para estar al frente de la dirección deportiva”, agregó Lozano.