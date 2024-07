Presidente de Alianza Atlético resaltó trabajo de Agustín Lozano en FPF: "Le pongo 8.5 de 10 puntos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Descentralizado Lander Aleman habló sobre la gestión de Agustín Lozano en la FPF

Destaca su gestión. Lander Aleman, presidente de Alianza Atlético, resaltó el trabajo del presidente Agustín Lozano al mando de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En una entrevista en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP, el directivo indicó que las criticas hacia el mandamás se deben a que no lo conocen. Además, aseguró que, cuando llegó a Sullana, todos querían tomarse fotos con él, comparándolo con Lionel Messi.

"¿La gestión de Lozano? Tienes que trabajar con él para que lo sepas. Yo le pongo a Lozano 8.5. Ayer, Lozano estuvo en Sullana y parecía Messi. Todo el mundo quería tomarse foto con él, pero los periodistas del Perú no lo quieren porque no conocen su labor o no dan información al respecto, pero estamos equivocados, miramos las cosas desde otro punto de vista. Vayan a conversar con él y miren lo que está haciendo. Seguramente se darán cuenta", indicó Aleman.

Alianza Atlético inauguró predio deportivo

Por otro lado, el presidente de Alianza Atlético indicó que el predio tiene alrededor de cinco hectáreas y que cuenta con todas las comodidades para el primer equipo y las divisiones menores.

"Es un predio que tiene aproximadamente 4.7 hectáreas, donde se han construido dos canchas de grass natural y una de grass sintético. Tiene vestuarios, tiene gimnasio, camerinos, depósitos y todo lo concerniente para que los jugadores puedan entrenar adecuadamente. También tiene motores para luz eléctrica y agua y desagüe", indicó en un primer instante.

Luego, aseguró que el terreno lo adquirieron el año pasado y que, desde ese entonces, han venido trabajando para tener listo el predio antes del inicio del Clausura.

"En enero de este año compramos el terreno y empezamos a construir. Es una obra toda cerrada en concreto. En silencio hemos venido trabajando, hasta que lo hemos culminado hace algunos días y lo vimos por conveniente inaugurarla, porque la institución, los jugadores y la junta directiva de que Alianza tenga un predio para poder trabajarla en menores", finalizó.