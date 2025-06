¿Claudio Pizarro a la FPF? Agustín Lozano reveló si le ofreció un cargo al excapitán de la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no descartó a Jean Ferrari, como director general de fútbol del máximo organismo del fútbol peruano en reemplazo de Juan Carlos Oblitas.

Además, Lozano en la entrevista con RPP descartó haber ofrecido un cargo en la FPF a Claudio Pizarro. "No, nunca he tenido una comunicación con Claudio", señaló en el programa Fútbol como Cancha.

De esta manera, el máximo dirigente de la FPF se pronunció ante la información que indicaba que Pizarro se encontraba en un grupo de exfutbolistas que llegarían a los altos cargos en la Videna.

"Mis grandes respetos para él. La verdad es una gran persona, lo he tratado algunas veces, me he encontrado en algún congreso FIFA, pero nunca he conversado con él", puntualizó.

Para finalizar, Lozano no ocultó que evalúa a los profesionales de los clubes de la Liga1 para incorporarlos a la FPF. "Tenemos que hacer el trabajo con la gente de nuestro país, porque somos nosotros que conocemos a nuestro país", concluyó.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, a RPP. | Fuente: RPP

Agustín Lozano sobre la reelección a la FPF

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló este lunes sobre la Selección Peruana, el entrenador Óscar Ibáñez, la actualidad de la Liga1 y una posible reelección al máximo ente del fútbol peruano.

"Yo no puedo hablar de un tema de reelección", señaló Lozano en la cabina de RPP.

Lozano, además, señaló que pensar en la reelección sería "faltarle el respeto a tantos dirigentes que tienen las condiciones y que tienen buenos perfiles para ser candidatos de la federación".