Agustín Lozano le pide a los árbitros hacer un mejor trabajo: "Que no sean protagonistas"

Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la FPF.
Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la FPF. | Fuente: Web | Fotógrafo: FPF
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Desde aquí llamo a los árbitros a hacer un mejor trabajo, que no sean protagonistas ellos", afirmó Agustín Lozano tras las últimas polémicas sobre el arbitraje en la Liga1.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, habló sobre los constantes errores arbitrales en la Liga1 Te Apuesto.

En conversación con Ovación, indicó que los árbitros pueden cometer equivocaciones, pero él es la persona menos indicada para decir si estuvieron bien o mal anulado los goles.

"Ellos pueden cometer errores en el campo, en el análisis o en la interpretación del VAR. Todas las semanas hay fallos que a algunos les gustan y a otros no", indicó en un inicio.

"Yo soy la persona menos indicada para decir si estuvieron bien o mal anulados goles", indicó el reelecto presidente de la FPF.

Agustín Lozano pide a árbitros mantener la imparcialidad

Por último, pidió a los árbitros mejorar su trabajo, pues la independencia y la autonomía la tienen.

"Desde aquí llamo a los árbitros a hacer un mejor trabajo, que no sean protagonistas ellos", afirmó.

"La independencia la tienen, la autonomía también. A nosotros, como dirigentes, nos corresponde darles confianza", finalizó. 

El último lunes, se realizaron las elecciones para la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde Agustín Lozano Saavedra fue reelegido para el periodo 2025-2030.

Lozano estará acompañado de  Lander Alemán y Luis Duarte (vicepresidentes), y Claudio Limaylla, Gabriela Moreno, Raúl Lozano, Osias Ramírez, Juan Rickets, Fredy Ames, Farid Awad y Franklin Chuquizuta (directores).

Tags
Agustín Lozano Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

