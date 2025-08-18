Últimas Noticias
Agustín Lozano es reelegido como presidente de FPF y extiende su mandato hasta 2030 en la Videna

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). | Fuente: Instagram Agustín Lozano
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Agustín Lozano Saavedra se asegura de esta manera un período de 12 años en el sillón de la Videna.

Este lunes, se realizó en la Videna las elecciones para la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y como era de esperarse Agustín Lozano Saavedra fue reelegido en su cargo para el periodo 2025-2030. La elección acabó con 61 votos a favor, 3 en blanco y ninguno en contra, según pudo conocer RPP.

Agustín Lozano y su Junta Directiva en la FPF seguirán hasta el 2030 y no hasta el 2029, como estipulaba inicialmente el estatuto.

Lo acompañan en su Directorio: Alianza Atlético, Liga de Ancash, ADT, UTC, Mannucci, Coopsol, Piratas FC, Liga de Amazonas, Asociación de Futbolistas y Árbitros.

Agustín Lozano hizo oficial a fines de julio su candidatura a la reelección para la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La de Agustín Lozano fue la única lista que se presentó para el sillón de la FPF, por lo que tuvo el camino libre para extender su continuidad como máximo dirigente del fútbol peruano por cuatro años más.

12 años de Agustín Lozano en el sillón de la FPF

Con esta reelección, Agustín Lozano sumará 12 años como presidente de la FPF luego que reemplazó a Edwin Oviedo en 2018.

Con ello igualará en años de gestión a Manuel Burga (2002-2014) y supera a Nicolás Delfino (1992-2002).

¿Cuál será el directorio de la FPF del 2025 a 2030?

Presidente: Agustin Lozano

Vicepresidentes: Lander Alemán y Luis Duarte

Directores: Claudio Limaylla, Gabriela Moreno, Raúl Lozano, Osias Ramírez, Juan Rickets, Fredy Ames, Farid Awad y Franklin Chuquizuta.

Asumen funciones el 20 de diciembre próximo.

Agustín Lozano FPF Selección Peruana Descentralizado Liga1

