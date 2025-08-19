CONAR se pronuncia sobre gol anulado a Universitario ante Sport Huancayo: "La punta del pie estaba adelantada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Víctor Hugo Carrillo, presidente de la CONAR, indicó que el gol anulado a Alex Valera ante Sport Huancayo —por la fecha 6 del Torneo Clausura— estuvo bien.

En conversación con Ovación, indicó que el trazado de imágenes puede ser confuso, pero reiteró que la anotación está bien anulada.

"Es un poco confusa para los que no conocen el sistema de videoarbitraje y el trazado de líneas virtuales, la complejidad del trazado de línea está siempre con base en la perspectiva que proyecta una imagen, y desde ahí tienen que estar conscientes que no es una foto", indicó en un inicio.

"El gol fue correctamente anulado. Recibí el informe del quality manager y está adelantado (José Carabalí), la punta del pie", complementó.



El VAR en el Perú tiene falencias

A pesar de ello, Víctor Hugo Carrillo aceptó que el VAR tiene falencias, como la falta de cámaras para mostrar mejores ángulos.

"No contamos con una cámara, que está más al extremo de las porterías, donde reflejarían una imagen más clara para el televidente de mostrar desde ese ángulo, qué jugador está más próximo a la meta", dijo al inicio.

"Cuando utilizamos las cámaras del fuera de juego, las tomas son medias diagonales, y al trazar las líneas, se ve que cortan a los jugadores y no es porque esté mal trazada, sino la perspectiva lo marca de esa manera", finalizó.

