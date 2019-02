Alejandro Hohberg tiene contrato por dos años con posibilidad a renovar uno más. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: José Padilla

No la pensó mucho. Cuando le llegó la propuesta de Universitario de Deportes, Alejandro Hohberg tenía una oferta concreta de Real Garcilaso. Sin embargo, no la pensó mucho y optó por vestir de crema, aunque hasta días antes hubiese pertenecido al clásico rival.

El atacante, quien lleva ya dos meses en la 'U', habló con RPP sobre todo: el momento en el que tomó la decisión, el recibimiento de la hinchada y la posibilidad de celebrar un gol ante Alianza Lima en Matute.

"La decisión la pensé lo necesario. Cuando fue tomando forma la propuesta, no demoré mucho en decidirme. Fue todo muy rápido. Con la gente de Alianza siempre fui respetuoso. Esto era un paso que yo tení que dar para mi carrera, para seguir teniendo buenos rendimientos. Fue la mejor decisión", dijo Alejandro Hohberg.

Además, aseguró que, aunque no quiso darle muchas vueltas a cómo lo recibirían los hinchas de Universitario de Deportes, sí se le pasó la idea por la mente: "Uno siempre dice 'ojalá me reciban bien'. Me recibieron mejor de lo que esperaba, con ese cántico que tomo bien y lo entiendo".

En ese mismo sentido, contó que, al llegar al medio de la cancha en la Noche Crema, sus compañeros le bromearon. "Todo el mundo lo disfrutó. Mis compañeros se reían. No recuerdo qué me dijo Germán Denis, pero en Trujillo fue Barco quien me preguntó si escuchaba lo que cantaban. Y sí, desde abajo se escucha todo", agregó.

Por otro lado, Alejandro Hohberg confirmó que, de anotar un gol ante Alianza Lima en Matute, lo celebraría. "Los goles los grito con mi equipo y para mi equipo, nunca contra un rival y menos si es un equipo en el que he jugado. Lo gritaría, si. Sería importante hacer un gol en un clásico", finalizó.