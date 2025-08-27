Últimas Noticias
De la Liga1 a Europa: delantero Renato Espinosa deja Sullana para jugar en importante club de Rumania

Renato Espinosa anotó en el triunfo de Alianza Atlético ante UTC, el 11 de agosto pasado.
Renato Espinosa anotó en el triunfo de Alianza Atlético ante UTC, el 11 de agosto pasado. | Fuente: Alianza Atlético
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El peruano Renato Espinosa dio el salto al fútbol europeo tras destacar en la delantera de Alianza Atlético de Sullana.

Otro peruano más va al fútbol europeo. Se trata de Renato Espinosa, quien cumplió su sueño de incorporarse en el fútbol europeo luego de jugar por poco más de un año en Alianza Atlético de Sullana en la Liga1 Te Apuesto.

RPP pudo conocer que el delantero de 27 años dejó de ser jugador de Alianza Atlético y jugará en el AFC Unirea 04 Slobozia de la Liga I de Rumanía.

Espinosa llegó en junio del 2024 y se había convertido en referente en el ataque de Alianza Atlético. Su último gol con el cuadro 'churre' sucedió en el triunfo por 2-0 ante UTC en Sullana por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025.

En el fútbol peruano, Espinosa ha jugado en clubes como Ayacucho FC, Sporting Cristal, San Martín, UTC, Alianza Universidad, Deportivo Municipal, Cantolao, Sport Huancayo y Alianza Atlético.

¿Qué es lo que se sabe del nuevo equipo de Renato Espinosa?

AFC Unirea 04 Slobozia albergará en sus filas a Renato Espinosa, que representa a una de las esperanzas en el Perú por la escasez de delanteros.

El equipo rumano se ubica actualmente en la séptima posición en la primera división de Rumania. En la presente temporada, suma 11 puntos tras disputarse siete jornadas.



Renato Espinosa celebró ante UTC.
Renato Espinosa celebró ante UTC. | Fuente: @alianzasullana_

Renato Espinosa Alianza Atlético Rumania Liga1 AFC Unirea 04 Slobozia

