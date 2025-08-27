De la Liga1 a Europa: delantero Renato Espinosa deja Sullana para jugar en importante club de Rumania

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Otro peruano más va al fútbol europeo. Se trata de Renato Espinosa, quien cumplió su sueño de incorporarse en el fútbol europeo luego de jugar por poco más de un año en Alianza Atlético de Sullana en la Liga1 Te Apuesto.

RPP pudo conocer que el delantero de 27 años dejó de ser jugador de Alianza Atlético y jugará en el AFC Unirea 04 Slobozia de la Liga I de Rumanía.

Espinosa llegó en junio del 2024 y se había convertido en referente en el ataque de Alianza Atlético. Su último gol con el cuadro 'churre' sucedió en el triunfo por 2-0 ante UTC en Sullana por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025.

En el fútbol peruano, Espinosa ha jugado en clubes como Ayacucho FC, Sporting Cristal, San Martín, UTC, Alianza Universidad, Deportivo Municipal, Cantolao, Sport Huancayo y Alianza Atlético.

¿Qué es lo que se sabe del nuevo equipo de Renato Espinosa?

AFC Unirea 04 Slobozia albergará en sus filas a Renato Espinosa, que representa a una de las esperanzas en el Perú por la escasez de delanteros.

El equipo rumano se ubica actualmente en la séptima posición en la primera división de Rumania. En la presente temporada, suma 11 puntos tras disputarse siete jornadas.