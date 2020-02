Alberto Rodríguez debutó con Alianza Lima enfrentando a Atlético Grau. | Fuente: Liga 1 Movistar

Alianza Lima consiguió su primer triunfo en la temporada 2020 de la Liga 1 Movistar al derrotar a Atlético Grau en Matute. En aquel cotejo, Alberto Rodríguez pudo estrenarse de manera oficial con el cuadro íntimo volviendo a disputar un partido tras más de 15 meses de baja.

“Agradezco a Dios por la oportunidad de volver a jugar. Lo más importante fue ganar, más allá de si me tocó o no jugar. Me sentí bien, estuve entrenando bien en la pretemporada, había seguido ciertas pautas que me han llevado bien y pude jugar”, indicó Rodríguez en conferencia de prensa.

Rodríguez arrancó como titular ante Grau y completó los 90 minutos del partido, aunque reveló que eso no era el plan inicial de Bengoechea. “Pablo no tenía en cuenta que juegue todo el partido, pero le dije que sí podía”, agregó el defensor.

El zaguero se refirió a las expresiones de su entrenador, que durante la pretemporada detalló que no tiene planificado que Rodríguez participe en todos los compromisos de Alianza Lima. “Me encuentro bien para jugar, pero eso no pasa por mí, son decisiones del entrenador. Lo que sí es que debemos estar disponibles, con este plantel es un dolor de cabeza para el técnico decidir a quién va a poner”, expresó.

Durante el 2020, Alianza ha defendido con tres zagueros, detalle sobre el que opinó Rodríguez. “No es lo habitual, pero el equipo estuvo bien. En líneas generales, generamos ataque, el rival también juega, pero el equipo mantuvo una performance y pudimos sostener el resultado. Siempre queremos ganar jugando bien, generar espectáculo”, señaló.