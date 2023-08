Edison Flores apunta a Melgar: "Es un gran rival, pero trabajaremos para hacerle daño"

Universitario de Deportes se llevó un importante triunfo ante Carlos A. Mannucci por la fecha 6 del Torneo Clausura. El cuadro crema le regaló una nueva alegría a sus hinchas y en esa jornada destacó Edison Flores que marcó uno de los tres goles del plantel dirigido por el uruguayo Jorge Fossati.

"Pulir nuestras virtudes para aprovechar al máximo en los siguientes partidos", fue lo primero que dijo Flores sobre el triunfo ante Mannucci.

Además reconoció que Universitario fue efectivo en el duelo ante los trujillanos. "Capaz sí, pero estos partidos se hacen difíciles y bueno nosotros los delanteros debemos dar al máximo y el todo".

Edison Flores, que cuenta con contrato hasta fines del 2024, anotó el segundo tanto de la 'U' con un toque sutil de zurda en el área visitante.

Mensaje de Edison Flores sobre Melgar

Edison Flores valoró el triunfo ante Mannucci, pero también se dio tiempo para referirse al choque contra Melgar en Arequipa que será un enfrentamiento de líderes del Clausura

"Rival directo son todos. Ahora toca un gran rival que está haciendo las cosas bien y bueno con la misma actitud trabajar toda la semana para hacerles daño", culminó Flores, que le dedicó su anotación a su madre, esposa y a su hija que viene en camino.

Universitario visitará a Melgar el domingo 6 de agosto en el estadio Monumental de la UNSA.

La palabra de Jorge Fossati

Fossati indicó que trabaja para que su equipo sume más acciones de gol de cara a mantener el liderato del Clausura. El lunes venció 3-0 a Carlos A. Mannucci en el estadio Monumental de Ate.

"Sabemos que tener tantas llegadas y no concretar todas nos ha pasado no solo en este partido sino en otros anteriores. Sabemos que la diferencia de gol es un ítem. Somos conscientes de que son oportunidades que se dejan pasar. Me parece que es seguir respaldando y buscar con los hombres que tenemos poder aumentar el porcentaje de situaciones convertidas, no solo pensando en la tabla", expresó.

Jorge Fossati hizo hincapié que el buen arranque de las acciones fue clave para que Universitario sume un nuevo triunfo en el Torneo Clausura.

"Habíamos arrancado muy bien. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival muy difícil. Tiene una idea que la lleva con mucha convicción", comentó Fossati.

De otro lado, Fossati también se dio tiempo para destacar la actuación del joven volante Piero Quispe, que anotó el primer tanto ante Mannucci.

