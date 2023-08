Alejandro Mesarina, exmédico de Alianza Lima, dice que muchas personas toman decisiones en el club: "No sé quién es quién"

Descentralizado Alejandro Mesarina habla de su paso por Alianza Lima

Alianza Lima ha tenido un mes de julio complicado. El escándalo que ocasionó la ausencia de Christian Cueva en los entrenamientos, los empates ante Sporting Cristal y Universitario de Deportes, y la salida de Guillermo Salas del comando técnico, han generado una inestabilidad poco habitual en el cuadro blanquiazul.

Sin embargo, los problemas parecen que no terminarán en agosto. Alejandro Mesarina, exjefe del Departamento Médico de Alianza Lima, habló en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP Deportes y explicó los motivos de su salida.

En un principio, afirmó que su salida se debió a la conferencia de prensa que brindó José Bellina tras la salida de Guillermo Salas,

"Yo renuncié. Primero, porque se iban a tomar decisiones en el Departamento Médico sin que se me consulte a mí, que soy el director. Y que digan que el Departamento Médico iba a entrar en evaluación, me hubiera gustado saber quién iba a ser el evaluador", indicó en un primer momento.

"Yo no vi la conferencia del señor Bellina. Fue a raíz de la llamada telefónica de mis médicos, quienes me dicen que vea la conferencia del señor Bellina. Los busqué por Internet, la vi y, a raíz de que la vi, lo llamé en reiteradas veces, pero no me respondió, cosa usual últimamente. Por ese motivo, mandé por chat -poco elegante si quieres- mi intención de renunciar", complementó.

Mesarina y su relación con Bellina

Al ser consultado sobre su relación con José Bellina, Alejandro Mesarina aseguró que nunca tuvo conflictos con él. Por ello, se sorprendió por la conferencia de prensa que brindó.

"Nunca tuve ninguna mala (relación), eso es lo curioso; o sea, a mí me sorprende, por eso mi fastidio por la conferencia, porque yo pensé que había otro tipo de relación con él. Yo nunca tenía mala relación", indicó el exmédico blanquiazul.



Luego, confesó que los miembros del Fondo Blanquiazul lo llevaron al club, pero que ahora no sabe quién es quién en el cuadro de La Victoria y que se equivocó en pensar que encontraría el mismo club de hace algunos años.

"Que yo sepa, hay un 1 millón 555 mil personas en Alianza Lima. Yo, hasta ahora, no sé a quién es quién (...) Es mi culpa haber regresado pensando que iba a encontrar la Alianza de antes, y me encontré otra cosa. Ya no había un presidente, sino varios presidentes, llamémoslo así, hay un montón de cosas administrativas, hay marketing, hay prensa, hay mil de cosas que yo no tenía en el radar. La verdad, no me involucraba mucho con ellos porque no es mi función, mi función era médica", complementó.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Por último, indicó que José Bellina lo decepcionó y que se va del club con una sensación agridulce por no alcanzar las metas propuestas.

"Para empezar, Bellina. Y para acabar, Bellina (...) Siempre te deja una sensación agridulce y triste por no haber completado las metas que tenía, como dejar un departamento médico de excelencia y que sea una referencia para otros equipos nacionales, incluso internacionales", finalizó.

NUESTROS PÓDCAST

La nueva colaboración eficaz

El Pleno del Congreso aprobó la ley que establece límites en el proceso de colaboración eficaz, un mecanismo vital en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada en el Perú. ¿Cuáles son las modificaciones que se hicieron a esta importante norma que ha generado opiniones encontradas sobre esta materia? Los detalles se encuentran en el siguiente informe.