Oficial: Alianza Lima anunció la contratación de Luis Ramos

Alianza Lima suma un nuevo refuerzo. El cuadro de La Victoria anunció el arribo del atacante nacional Luis Ramos. A través de sus redes sociales, el equipo —que quedó como Perú 4 de cara la Copa Libertadores— publicó un collage donde se puede ver al atacante vistiendo la camiseta Blanquiazul.

"Cuando el momento llega, florece...", fue el mensaje que escribió Alianza Lima en sus redes sociales acompañando a la fotografía.

De acuerdo con información recopilada por RPP, Alianza Lima adquirió el 80% de los derechos del atacante peruano de 25 años, mientras que Cusco FC se queda con el 20%.

𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒍𝒍𝒆𝒈𝒂, 𝒇𝒍𝒐𝒓𝒆𝒄𝒆... ⚪️🔵 pic.twitter.com/4QawWDa7ZU — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 15, 2025

Luis Ramos anunció su salida de América de Cali

Previo a su llegada Alianza Lima, Luis Ramos anunció su salida de América de Cali. A través de su cuenta de Instagram, agradeció el cariño de los fanáticos y dijo que fue un honor vestir los colores de Rojo.

"Hoy me toca despedirme de una institución que me abrió sus puertas y me hizo sentir parte de su gran historia. Ser de El Rojo fue un honor y siempre estaré agradecido por el cariño y calor de la gente de Cali", apuntó Ramos en un inicio.

"Quiero agradecer a todos los que fueron parte de este lindo proceso y espero que el destino nos vuelva a juntar. ¡Hasta pronto! América es más que un resultado". finalizó.