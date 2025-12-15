Alianza Lima vs Universitario: fecha, horario y precios de entradas para el clásico de la Liga Peruana de Vóley 2025

Se viene uno de los duelos más esperados de la temporada de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima chocará contra Universitario de Deportes, que será el plato fuerte de la novena jornada de la competición.

Luego de su participación en el Mundial de Clubes en Brasil, Alianza vuelve al torneo local con la misión de dejar en claro por qué cuenta con el cartel de favorito para el clásico del vóley peruano.

Fecha y sede del Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025-26

El partido Alianza vs Universitario se disputará el domingo 21 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para recibir a 6,100 espectadores, aproximadamente.

Nosotras no paramos 💪🏾



Seguimos entrenando para nuestros próximos partidos 💙🔋 pic.twitter.com/jrnDpAMCob — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) December 13, 2025

Horario del Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025-26

En Perú , el partido Alianza vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza vs Universitario comienza a las 5:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza vs Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza vs Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza vs Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza vs Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza vs Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza vs Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

Alianza Lima vs Universitario: ¿Cuál es el precio de entradas?

Los precios de las entradas para el Alianza vs Universitario, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles

Guía de canales TV del Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley

La novena fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.