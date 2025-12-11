¡Fichaje bomba! Luis Ramos jugará en Alianza Lima y su contrato será por tres temporadas

Luis Ramos eligió la oferta de Alianza Lima, que está dando la hora con sus últimas contrataciones.

Alianza Lima continúa reforzando su plantel para la temporada 2026. Tras anunciar el fichaje de Jairo Vélez proveniente de Universitario de Deportes, el cuadro blanquiazul cerró un acuerdo con Luis Ramos, que se desligó del América de Cali.

RPP pudo conocer que luego de varios días de negociación, Alianza adquirió el 80 % de los derechos del atacante peruano de 25 años. Cusco FC se queda con el 20 % restante.

Ramos, que contaba con ofertas para seguir en el extranjero, eligió la propuesta de Alianza, club en el cual firmará por las siguientes tres temporadas y en el cual luchará por ser el centrodelantero titular en el cuadro de La Victoria.

El jugador de la Selección Peruana dejó su sello en el América de Cali. Fueron 12 goles y 3 asistencias en el popular cuadro de Colombia en 2025.

Luis Ramos jugará con Alianza Lima, que jugará la primera fase de la Copa Libertadores 2026 y buscará volver a levantar el título nacional.

Recordemos, que el atacante nacional de 25 años interesó a Universitario a mitad del 2025, pero no pudo concretar su pase por temas económicos.

Gol de Luis Ramos en América de Cali: