Con varias bajas: Alianza Lima anunció su lista de convocados para el duelo con Sport Boys

Alianza Lima anunció su lista de convocados para el cotejo con Sport Boys
| Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima anunció su lista de convocados para el cotejo con Sport Boys. Dos titulares indiscutibles, al menos, no estarán en el partido.

Alianza Lima anunció su lista de convocados para el partido ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

Para este cotejo, el cuadro de La Victoria no contará con seis jugadores clave: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Jean Pierre Archimbaud, Alan Cantero y Hernán Barcos.

El cotejo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) el jueves 16 de octubre, desde las 8:00 p.m. hora peruana. Alianza Lima se encuentra en el séptimo lugar del Torneo Clausura con 18 unidades. Sport Boys, en tanto, se ubica en el decimoquinto lugar con 12 puntos.

Lista de convocados de Alianza Lima para el encuentro con Sport Boys

  • Ángelo Campos
  • Ángel de la Cruz
  • Marcos Huamán
  • Miguel Trauco
  • Ricardo Lagos
  • Josué Estrada
  • Gianfranco Chávez
  • Carlos Zambrano
  • Renzo Garcés
  • Fernando Gaibor
  • Pedro Aquino
  • Jesús Castillo
  • Pablo Ceppelini
  • Sergio Peña
  • Piero Cari
  • Eryc Castillo
  • Kevin Quevedo
  • Gaspar Gentile
  • Matías Succar
  • Paolo Guerrero

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se disputará este jueves 16 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 000 espectadores.

Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones posibles

Alianza Lima: Campos; Huamán, Zambrano, Garcés, Trauco; Gaibor, Aquino, Peña; Quevedo, Castillo y Guerrero.

Sport Boys: Rivadeneyra; Saba, Riojas, Colombo, Solís,. Carbajal; López, Mora, Da Campo, Alarcón; Urruti.

Alianza Lima Sport Boys Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

